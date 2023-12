Verstappen al veleno: “Come pilota non mi piace molto”

Max Verstappen è pronto ad andare all’assalto del quarto titolo mondiale di Formula 1. Nel frattempo un suo giudizio sa di bocciatura

Max Verstappen si avvia a diventare uno dei migliori piloti nella storia della Formula 1. Il ventiseienne campione olandese si presenta come il principale favorito alla conquista del prossimo titolo mondiale, il quarto consecutivo della sua carriera. La Red Bull del resto non sembra voler cedere posizioni favorendo l’inserimento dei team rivali nella lotta al vertice.

È dunque ancora una volta Verstappen il candidato numero uno alla conquista dell’iride nel 2024. Nel frattempo il pilota olandese, in attesa della nuova stagione, si è permesso di indossare anche i panni per lui inediti del critico cinematografico, un ruolo che non gli è proprio abituale ma che è riuscito ad interpretare con discreta competenza.

È accaduto che prima del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, uno dei 19 stravinti proprio dal campione olandese, al pilota della Red Bull e a tutti i suoi colleghi siano state mostrate alcune sequenze in anteprima del nuovo film di Joseph Kosinski sulla Formula 1 con protagonista una star di prima grandezza come il celebre attore americano Brad Pitt.

Sarà che il film in questione vede tra produttori il grande rivale di Verstappen, vale a dire Lewis Hamilton, ma a quanto pare non è stato molto gradito dal campione del mondo in carica: “Ho guardato alcuni spezzoni di questo nuovo film – ha rivelato super Max -. Si tratta di scene che hanno mostrato durante la riunione dei piloti“.

Verstappen stronca Brad Pitt: “Nei panni del pilota di Formula 1 non mi è piaciuto”

Vedere Brad Pitt indossare i panni del pilota di Formula 1 non è stato uno spettacolo memorabile, stando alle dichiarazioni rilasciate da Verstappen subito dopo la visione delle suddette scene: “È certamente spettacolare ed è un film che al grande pubblico può piacere. Hanno anche spiegato come hanno realizzato tutto il film ma devo essere sincero: non lo trovo granché interessante“.

Una bocciatura decisa e senza appello da parte del campione in carica: “Non ho di certo bisogno di guardare un film sul mio sport. Questo film è, ovviamente, una storia inventata e tutto è sempre troppo drammatizzato”. Altra bocciatura inappellabile in merito alle sequenze in cui Brad Pitt corre su una vettura di Formula 1: “Non mi sono piaciute molto“. Il film in questione, per la cronaca, non è stato ancora terminato.