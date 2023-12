Juve e Milan se le danno di santa ragione: fame da bomber

Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi per portare il bomber in Italia: i tifosi sognano

Manca pochissimo all’inizio della sessione invernale di mercato e sia Juventus che Milan sono chiamate ad intervenire per rinforzare le proprie rose se vorranno raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione.

Entrambe le società sono pronte a mettere mano la portafoglio cercando di sfruttare qualsiasi opportunità il mercato potrebbe concedere. Sia rossoneri che bianconeri, tuttavia, stanno guardando non solo al presente, ma anche al futuro e i loro occhi sono già proiettati anche sul mercato estivo dove, per motivi diversi, dovranno rinforzare i propri reparti offensivi

La Juventus, infatti, potrebbe dover salutare Dusan Vlahovic che sta stuzzicando l’interesse di molti club, mentre il Milan è a caccia del sostituto di Giroud e più in generale di un attaccante che porti gol e sostanza. Per questo motivo, entrambi i club hanno messo nel proprio mirino lo stesso giocatore, ovvero Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen che già si sfrega le mani per la possibile plusvalenza che potrebbe mettere a segno con la sua cessione.

Juventus e Milan si sfidano per Boniface: il Leverkusen fissa il prezzo

Il Bayer Leverkusen è una delle rivelazioni di questa Bundesliga ed è prima in classifica con pieno merito. Il lavoro che sta facendo Xabi Alonso è sotto gli occhi di tutti e chi si sta mettendo in gran luce giornata dopo giornata è senza dubbio Victor Boniface, attaccante nigeriano arrivato in estate dall’Union Saint-Gilloise per soli 20 milioni di euro.

L’ex attaccante del club belga si è rivelato un pericolo per qualsiasi difesa ed in 23 presenze stagionali ha già segnato 16 gol, di cui 10 in Bundesliga e 4 in Europa League oltre alle due firmate in DFB Poka. Le sue prestazioni stanno stuzzicando l’interesse di molti club e tra questi ci sono anche Juventus e Milan pronte a darsele di santa ragione pur di portare il giocatore nelle rispettive file.

Il Bayer ha già fissato il prezzo per Boniface e chiede almeno 40 milioni di euro, circa il doppio di quanto speso per portarlo via dall’Union Saint-Gilloise la scorsa estate. Una cifra che la Juventus potrebbe permettersi di spendere qualora dovesse cedere Dusan Vlahovic in estate, cosa che sembra essere abbastanza certa, almeno ad oggi e questo mette i bianconeri in condizioni di vantaggio.

Il Milan, però, non vuole darsi subito per vinto ed ha intenzione di contendere Boniface ai bianconeri per portare a casa un giocatore che possa sostituire degnamente Giroud.Sia rossoneri che bianconeri, però, devono fare attenzione anche al Napoli che qualora dovesse decidere di mandare via Osimhen, avrebbe un tesoretto importante da reinvestire sull’attaccante nigeriano.