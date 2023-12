La Roma gli dice addio: firma immediata

Un rilevante obiettivo di mercato della Roma targata mister José Mourinho potrebbe sfumare: firma immediata, ecco di chi si tratta

La Roma deve fare di più? La risposta è certamente sì. Finora la stagione della truppa guidata da José Mourinho è stata caratterizzata da troppi alti e bassi. Così diventa complicato centrare l’obiettivo principale del club giallorosso, ossia il ritorno in Champions League.

La massima competizione europea rappresenta un traguardo fondamentale per la società capitolina, che nelle scorse ore si è schierata apertamente contro la Superlega. I Friedkin sono ambiziosi, vogliono piazzare in bacheca altri trofei. Ma evidentemente c’è qualcosa che non va nel progetto targato Mourinho. In parecchi, anche tifosi della compagine capitolina, ritengono che lo Special One in realtà non sia solo un bene per la Roma, bensì un problema.

Il tecnico portoghese, dal canto suo, ha espresso pubblicamente il proprio desiderio di rimanere nella capitale, sulla sponda giallorossa del Tevere. Ma la proprietà americana non ha ancora avviato una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Probabilmente i Friedkin preferiranno aspettare qualche altro mese, per valutare la situazione in maniera approfondita e ponderare bene le decisioni da prendere.

D’altronde, c’è in ballo il futuro del club, ragion per cui meglio evitare il rischio di compiere scelte affrettate. Piuttosto, è necessario intervenire nel calciomercato di gennaio per potenziare il reparto difensivo. Chris Smalling è ancora alle prese con i suoi problemi fisici e a breve Evan N’Dicka dovrà partire in direzione Coppa d’Africa.

Mourinho utilizza la difesa a 3, di conseguenza è imprescindibile regalare al trainer di Setubal un nuovo difensore centrale. Tiago Pinto continua a lavorare sotto traccia per accontentare l’allenatore lusitano e, come sempre, tiene d’occhio potenziali occasioni in Premier.

Calciomercato Roma, strada in salita per Godfrey: l’ipotesi rinnovo prende quota

A tal proposito, in casa Roma è tornato di moda negli ultimi giorni un calciatore che milita nelle fila dell’Everton. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Ben Godfrey, talento inglese classe ’98. Godfrey, all’occorrenza, può agire anche come terzino destro e mediano, dunque abbiamo a che fare con un atleta abbastanza duttile.

L’attuale minutaggio, però, lascia alquanto a desiderare a causa della forma impressionante della coppia composta da Tarkowski e Branthwaite. L’ex Norwich, inoltre, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, ma stando a quanto riferisce ‘TEAMtalk’ i Toffees avrebbero avviato col giocatore i dialoghi per il prolungamento dell’accordo scritto.

L’Everton, infatti, intende allontanare il più in fretta possibile la minaccia Tottenham, altro club molto interessato all’acquisto di Godfrey. Quest’ultimo a breve potrebbe firmare il nuovo contratto e mandare fuori causa anche la Roma.