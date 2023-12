Leclerc, tifosi in estasi: foto inequivocabile

Spunta una notizia che sta letteralmente infiammando i tifosi della Ferrari e soprattutto quelli di Charles Leclerc: le immagini parlano fin troppo chiaro

Il 2023 si sta per concludere. Un anno per nulla entusiasmante quello che ha vissuto la Ferrari che ha raccolto pochissime gioie e soddisfazione. Quasi tutto (ma non solo) per “colpa” della Red Bull e di uno straordinario Max Verstappen che non ha lasciato nemmeno le briciole ai suoi avversari.

Ancora pochi giorni di riposo per Charles Leclerc, che ha promesso ai suoi tifosi di provare a riportare la Ferrari dove merita. In primis sul podio, poi si vedrà. Nel frattempo il pilota monegasco si è tolto una importantissima soddisfazione che non poteva affatto passare inosservata: stiamo parlando della sua nuova Ferrari 812.

Leclerc e la sua nuova Ferrari 812: da urlo [VIDEO]

Charles Leclerc ha una nuova “fiamma”. Sia chiaro, non si tratta affatto di una nuova compagna. Il classe ’97 è stato immortalato insieme alla sua nuova auto. Un filmato che sta facendo inevitabilmente il giro della rete. Stiamo parlando della Ferrari 812 Competizione Aperta customizzata. Non si tratta affatto della sua prima auto di lusso targata ‘Rossa’, ma questa vettura spicca come non mai.

Di colore bianco, sulla stessa è stampato il numero 16. Non una cifra qualunque, ma proprio come il suo numero in gara e da quando è entrato nel mondo della Formula 1. A dire il vero, in molti, sempre sui social network hanno notato anche un piccolo particolare. Questa auto la possiede anche il suo compagno di scuderia ed amico Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato visto (nel mese di gennaio) con la coupé primo modello stradale della Ferrari.

Anche quest’ultimo l’ha personalizzata con il suo numero di gara (55). Diversamente dal suo collega, però, ha scelto una configurazione con carrozzeria grigia, con inserti neri in fibra di carbonio e dettagli rossi. Per gli amanti in questione si tratta di un omaggio alla tradizione delle scoperte del Cavallino Rampante.

La supercar monta un V12 che eroga 830 CV di potenza a 9.500 giri/min. La sua autonomia è di 600 km con cambio automatico. Prezzo? 578mila e 840 euro. Una bellezza che in molti potranno ammirare solamente con i loro occhi. Mentre Charles Leclerc la sfrutterà a dovere.