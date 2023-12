Lo hanno proposto al Milan: regalo per Pioli

Il Milan di Pioli ha necessariamente bisogno di rinforzi e un primo colpo potrebbe già arrivare a gennaio con una proposta interessante in ballo

La crisi del Milan è certificata dal numero esagerato di infortuni e da una rosa sempre più corta. Stefano Pioli potrebbe puntare su un nuovo acquisto, un nome che a sorpresa è stato proposto per risolvere la crisi rossonera.

Il pareggio di Salerno ha confermato tutte le fragilità del Milan: la squadra rossonera è in grande difficoltà sul piano dell’organico. Ogni partita registra un ko diverso, l’ultimo problema messo a referto da Tomori ora fa seriamente preoccupare tutto l’ambiente rossonero: l’inglese è il 21esimo calciatore della rosa finito ko.

Stefano Pioli vuole rinforzi: un nome importante è stato proposto proprio per tamponare quanto prima questa situazione di crisi. Gente d’esperienza e di qualità potrebbe arrivare a Milano: il fascino della maglia rossonera è ancora intatto e nei prossimi giorni potrebbe anche essere fatto un tentativo per un difensore.

Milan, il difensore arriva dalla Premier League

La rosa è corta soprattutto sul settore dei difensori centrali, la promozione di Simic non può risolvere tutto. I due gol presi a Salerno hanno confermato come la squadra soffra contro avversari dalla buona fisicità e c’è bisogno per i rossoneri, quanto prima, di un altro centrale importante in mezzo alla difesa. Il Milan ha pronta la soluzione, come rileva Matteo Moretto su X. Il giornalista di Relevo ha svelato quale potrebbe essere il prossimo colpo rossonero: Thilo Kherer dal West Ham al Milan è un affare proposto per il 2024.

L’ex centrale del Psg potrebbe arrivare a Milano. Il tedesco garantisce sin da subito esperienza e qualità. Kehrer è in uscita dal West Ham, il centrale ha giocato solo quattro partite in Premier League e potrebbe cambiare aria, trovando nuove motivazioni in Serie A. Il profilo dello stopper è perfetto in questo momento, il 27enne ha una buona esperienza internazionale e sa giocare sia con la difesa schierata a quattro che con il modulo a tre uomini.

Il nome di Kehrer sta risalendo nei gradimenti rispetto a Lenglet: il Milan potrebbe provare a chiudere l’affare con gli inglesi visto che stando al collega è stato proposto. Il prestito con diritto di riscatto sarebbe la formula preferita dalle parti in causa, il difensore tedesco sarebbe pronto per un approdo in Italia pressoché immediato. Pioli ha bisogno di rinforzi da un punto di vista qualitativo e numerico, oltre a Kehrer resta sempre sullo sfondo Gabbia.