Dice addio alla Formula 1, fulmine a ciel sereno

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato: lascia il mondo della Formula 1

Nessuno si sarebbe mai aspettato che, in questi giorni di festività natalizi, arrivasse la notizia che ha causato un vero e proprio terremoto nel mondo della Formula 1. Nei giorni scorsi è arrivata, sempre di più, la conferma che una figura importante è pronta a lasciare il suo posto.

Secondo quanto riportato da più fonti pare che Steve Nielsen è pronto a lasciare il suo ruolo di direttore. Il tutto avverà poco prima dell’inizio della nuova stagione, oramai sempre più alle porte.

Formula 1, Nielsen pronto a lasciare il ruolo di ds

Un curriculum, quello di Nielsen, che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per squadre come Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams e AlphaTauri. Il tutto poco prima di passare alla Formula 1 dove ha lavorato con il direttore di gara, Niels Wittich. Poi la decisione che ha sorpreso tutti: ovvero quello di farsi da parte e di lasciare il suo ruolo ad altri.

Nel corso di questi anni ha assunto tutte le responsabilità nella FIA che riguardassero le questioni sportive della F1. In particolar modo lo sviluppo del controllo di gara e del centro operativo remoto. Senza dimenticare anche i futuri aggiornamenti e regolamenti sportivi. Per la FIA, quest’anno oramai giunto alla conclusione, non è stato assolutamente facile per molti punti di vista. In particolar modo quello dei limiti delle piste ed anche lo stile di leadership del numero uno Mohammed Ben Sulayem.

Proprio a quest’ultimo Nielsen avrebbe comunicato di non voler più continuare questo tipo di avventura. A quanto pare, dietro a tutto questo, ci sarebbe un motivo: non accettava il fatto di come venissero gestite le operazioni di F1 e soprattutto per come stavano andando le cose. Anche se, a dire il vero, questa è una notizia “ufficiosa” e non “ufficiale”. Un vero e proprio comunicato da parte della FIA ancora non c’è ancora stato.

Nel caso in cui si dovesse verificare questa partenza allora il mondo della Formula 1 perderà, senza ombra di dubbio, uno dei punti di riferimento di questo sport. In molti speravano di poter continuare questa avventura insieme a Nielsen, fino a quando non ha deciso di farsi da parte. Un ruolo delicato ed importante che avrà un nuovo volto.