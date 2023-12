Juventus-Roma, chi si rivede: ecco Dybala, in attesa del ritorno in Italia di Bonucci

Sabato sera all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospiterà la Roma per la gara del 18° turno di Serie A. I giallorossi si presenteranno nell’impianto torinese con la speranza (flebile) di mandare in campo Paulo Dybala. L’argentino lo scorso anno di fronte al suo pubblico ha deciso il risultato finale di Juventus-Roma, servendo Abraham per il gol del pareggio. Tuttavia, sabato sera l’argentino vorrebbe essere in campo per giocare contro la sua ex squadra, ma le speranze sono poche anche se in aumento.

ROMA, PRESTO GLI EX JUVENTUS POTREBBERO AUMENTARE

In una formazione che consta già di Dybala e Spinazzola, due che alla Juventus hanno avuto storie diverse, ma ci sono transitati eccome, alla Roma sarebbero pronti ad aumentare gli ex bianconeri a disposizione di José Mourinho. Infatti, i giallorossi, visti i problemi fisici di Chris Smalling, stanno cercando un difensore sul mercato di gennaio. L’idea low cost adatta alle casse della Roma risponderebbe al nome di Leonardo Bonucci.

TRATTATIVA AVANZATA

La trattativa sarebbe in fase piuttosto avanzata. L’ex difensore della Juventus vuole lasciare Berlino e l’Union dopo che la prima parte della stagione è andata male così come il girone di Champions League. Il difensore viterbese ha voglia di tornare in Italia per ritagliarsi uno spazio che in Germania ormai non avrebbe più avuto, e la Roma potrebbe offrirglielo. La trattativa di fatto si svolge sull’ingaggio di Bonucci con i giallorossi per i prossimi 6 mesi e sull’ok di Mourinho all’operazione. Il tecnico della Roma, nonostante abbai riservato tanti complimenti a Bonucci e Chiellini, negli anni della Juventus, è probabilmente consapevole che il fiore degli anni è ormai passati per il 36enne cresciuto nell’Inter.

Per questo avrebbe preferito un profilo più giovane come Chalobah del Chelsea, o addirittura Theate del Rennes, ex Bologna. Obiettivi difficili da raggiungere.

Leo però ha una motivazione extra rispetto a questo tipo di profili: vuole Euro2024. Uscito dal giro della Nazionale dopo l’addio di Mancini e l’arrivo di Spalletti (coincisi con l’addio alla Juve e le difficoltà tedesche), Bonny è convinto di valere un posto nei 23 azzurri per l’Europeo e si sente ancora il capitano della truppa. In Germania, dunque, vuole tornarci per difendere il titolo vinto a Wembley due anni e mezzo fa. La Roma e la Serie A, nella sua ottica, sarebbero un trampolino di lancio.

LA GARA DI SABATO

Quel che è certo è che sabato sera allo Stadium, al massimo, ci sarà Paulo Dybala. In quale veste lo scopriremo. L’argentino ha sofferto l’ennesimo problema muscolare. Gli stessi infortuni che nel 2022 gli sono costati l’addio alla Juventus che ha deciso di non rinnovargli il contratto. La Joya vede in Juventus-Roma la sua gara, e proprio ora che la Roma sta lottando per la 4^ posizione vorrebbe aiutare il partner d’attacco Lukaku a prendersi la rivincita sulla sua ex squadra.

Anche Lukaku, sedotto e abbandonato in estate, la sfida di domani assume un valore emotivo diverso. Dopo l’episodio dell’anno scorso, nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, sembrava che addirittura Big Rom potesse vestirsi di bianconero, ma alla fine l’affare non si è compiuto. E allora Juventus-Roma assume tanti significati che vanno anche oltre il mero rettangolo di gioco, per il Bonucci che attende l’approdo a Roma è un Bonucci molto agguerrito e arrabbiato con la Vecchia Signora.