Verstappen stratosferico, la conferma spegne le polemiche

Stop alle polemiche su Perez, più volte criticato per le sue prestazioni in Red Bull. Hakkinen è chiaro a riguardo

La performance di una vettura in Formula 1 è influenzata da diversi fattori: dal telaio, all’aerodinamica, passando per il motore, gli pneumatici e molti altri dettagli tecnici. Inoltre, il pilota gioca un ruolo fondamentale nel rendimento complessivo della squadra.

Nel caso di Red Bull e Max Verstappen, la situazione è complessa e va oltre il solo aspetto tecnico. In una serie di ventidue gare, l’olandese ha trionfato in diciannove occasioni, una sequenza di dieci vittorie consecutive da Miami a Monza e oltre mille giri al comando.

Il 2023 si è rivelato, senza dubbio, un’annata irripetibile per il giovane orange. Il pilota Red Bull ha sigillato il suo terzo titolo mondiale, mettendo a dura prova ogni forma di concorrenza, a cominciare dal compagno di scuderia, Sergio Perez, il quale ha visto in fretta svanire le sue speranze di contestare la supremazia del nativo del 1997.

Mika Hakkinen, da ex protagonista di questo straordinario sport, ha dedicato parole di analisi sagace: “Ciò che Verstappen ha compiuto dimostra una concentrazione straordinaria. Perseverare a mantenere tale livello di prestazioni, persino al comando di una vettura più che competitiva, in un calendario così frenetico, è tutto tranne che agevole”.

Parole non indifferenti se si considera che ad affermarle è un ex due volte campione del mondo con la McLaren. Il tutto è avvenuto nel corso della sua consueta analisi video per il canale ‘Youtube Unibet’, nella quale Hakkinen presta la sua competenza come editorialista di Formula 1.

Hakkinen allo scoperto: da Verstappen a Perez

“Io cerco di interpretare quello che accade nel Circus basandomi sempre sulla mia esperienza e Verstappen e la Red Bull stanno semplicemente raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da molto lontano e che è stato svolto sin dal principio dallo stesso gruppo di lavoro – ha aggiunto Hakkinen– quando un pilota e gli stessi tecnici possono lavorare a lungo termine insieme e quando tutte le componenti svolgono bene il loro mestiere quello che sta succedendo adesso è la naturale conseguenza di una lunga ‘semina’. Verstappen sicuramente fa la differenza forse più sotto questo aspetto che nei weekend di gara”.

L’ex pilota ha quindi concluso: “La Red Bull è al 100% la macchina di Verstappen al punto che nemmeno Perez che è un buon pilota non riesce neanche lontanamente ad avvicinarsi alle prestazioni di Max pur essendo al terzo anno all’interno del team”.