Berrettini, altro fulmine a ciel sereno: ora sono guai seri

Matteo Berrettini conclude un 2023 da incubo con l’ennesima brutta notizia, per il tennista romano il nuovo anno inizia in salita

E’ stato un anno di grandissime soddisfazioni per il tennis italiano, con Jannik Sinner a fare da trascinatore per tutto il movimento, con i suoi successi personali e spingendo l’Italia fino al ritorno alla vittoria in Coppa Davis, 47 anni dopo. Un anno però in cui uno dei protagonisti delle stagioni precedenti, Matteo Berrettini, è rimasto purtroppo praticamente a guardare.

Il tennista romano, poco meno di due anni fa, si era spinto fino al suo best ranking in carriera, la posizione numero 6 della classifica ATP, e sembrava poter fare ancora meglio, mettendo nel mirino la vittoria di un torneo del Grande Slam.

Da allora, però, le cose per lui si sono messe male. E se nel 2022, pur tra alti e bassi, era riuscito comunque a conquistare risultati importanti, come le vittorie al Queen’s e a Stoccarda prima di dover dare forfait per il Covid a Wimbledon, dove avrebbe giocato da favorito, nel 2023 non è arrivato il rilancio, ma la picchiata.

Infortuni a ripetizione, problemi di varia natura che lo hanno condizionato e che lo hanno visto praticamente sparire dal campo dalla fine dell’estate, dopo il brutto problema alla caviglia che lo aveva fatto ritirare dagli US Open. Ora, l’obiettivo era prepararsi al meglio per il tour down under con cui si aprirà il 2024, ma l’ennesimo problema fisico, stavolta ad un piede, gli ha rovinato i piani. Tagliandolo fuori dal torneo di Brisbane, nel quale avrebbe dovuto tornare in campo dopo quattro mesi, e mettendo in salita anche la sua partecipazione agli Australian Open.

Berrettini, ulteriore mazzata in classifica: cosa succede agli Australian Open

La situazione, in vista di Melbourne, vista la sua classifica deficitaria era già problematica e lo avrebbe condannato a un sorteggio difficile. Ma adesso, per la prima volta dopo oltre cinque anni, Berrettini scivolerà fuori dalla top 100 del ranking Atp, retrocedendo fino alla numero 125.

Il che significa che per partecipare al tabellone principale, dovrà necessariamente prendere parte alle qualificazioni. A meno che non riesca a usufruire del ranking protetto. L’alternativa, per rodare la condizione, potrebbe essere quella di prendere parte a qualche torneo Challenger poco prima del via degli Australian Open. A patto di essere effettivamente in condizione di scendere in campo.