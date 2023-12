Calciomercato: colpo Felipe Anderson, sarà rossonero

Il profilo di Felipe Anderson, in vista di gennaio, potrebbe seriamente incendiare il mercato. Sul calciatore c’è da tempo la Juventus, oltre a diversi club di Arabia Saudita, ma in tal senso arriva una svolta inattesa. Sarà rossonera e la trattativa può entrare nel vivo già nella sessione di gennaio alle porte.

Dopo alcune parentesi poco luminose, Felipe Anderson è tornato a mettere tutti d’accordo circa le sue qualità da quando è tornato in Italia. Alla Lazio, infatti, ha trovato quella che è la sua dimensione e lo dimostra ormai da tanto tempo. Le sue doti sono del tutto fuori discussione e fuori dal comune. Quel che però nella sua carriera gli è mancato fino a questo momento è la giusta continuità per essere considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha un contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2024 ed al momento ogni discorso sul rinnovo è fermo. Inconciliabile, fin qui, la sua posizione con quella di Lotito e per questo l’addio sembra inevitabile. Arrivano sviluppi importanti in tal senso.

Calciomercato: il brasiliano saluta la Lazio

Una delle squadre che sta seguendo più da vicino gli sviluppi della sua trattativa con la Lazio è la Juventus. Allegri vedrebbe di buon occhio questo innesto, soprattutto perché sulla corsia di destra manca un uomo di inventiva. Con Sarri si è completato ed ora sembra pronto per il grande salto. Ora però si intromettono i rossoneri.

Stando a quanto raccontato dal giornalista brasiliano Samuel Batista, il Flamengo vorrebbe riportare l’ex Porto in patria. A quanto pare il tecnico ha anche dato il suo benestare a questa operazione, che a gennaio di conseguenza può entrare seriamente nel vivo. I rossoneri però non sono gli unici interessati.

Lazio, Felipe Anderson al Flamengo: le ultime

A quanto pare stanno seriamente pensando di riportarlo in Brasile anche il Palmeiras e l’Internacional di Porto Alegre. Una sfida a tre, dunque, solo nella Nazione verdeoro. Queste tre compagini, dunque, si vanno ad aggiungere alle altre pretendenti. A partire dalla Juventus fino ad arrivare alle varie società saudite che sono pronte a ricoprirlo d’oro. Insomma, per i bianconeri la strada è a dir poco in salita. L’unica speranza per la Juve è che il giocatore possa preferire le grandi competizioni ai soldi ed alle emozioni di un suo ritorno in patria.