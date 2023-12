Hamilton, l’hanno pagata il triplo: la cifra è assurda

By

Una curiosa vicenda vede come protagonista indiretto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton: addirittura l’hanno pagata il triplo, una cifra a dir poco assurda

Ancora pochi giorni di relax e poi si ritornerà a lavorare duramente per preparare al meglio la prossima stagione. L’obiettivo di Lewis Hamilton e del resto dei suoi colleghi è uno solo: cercare di fare meglio di Max Verstappen.

Una impresa a dir poco impossibile se si pensa che il belga-olandese, la passata stagione, non ha lasciato neanche le briciole ai suoi avversari. Per raggiungere il suo collega inglese, però, deve fare ancora molta strada anche se si trova su quella giusta.

Nel frattempo, però, il pilota della Mercedes è tornato agli onori della cronaca per una vicenda molto curiosa che lo riguarda da vicino. Ovvero quello della vendita all’asta di una tuta molto particolare che ha indossato in più di una occasione.

Venduta all’asta la tuta di Hamilton, cifra assurda

Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni per raccontare questa curiosa vicenda. Giugno 2007, Gp del Canada, un mese ed un anno difficilmente da dimenticare per lo stesso Hamilton che conquistò il suo primo Gran Premio. In quella occasione indosso la sua tuta “portafortuna”. La stessa che, con il passare del tempo, ha acquisito sempre di più fortuna. Tanto è vero che è stata battuta all’asta ed ha raggiunto l’importante cifra di 250mila euro. Un prezzo a dir poco altissimo se si considera un fattore.

Quale? Quello che, fino a pochissimi mesi fa, chi l’aveva acquistata aveva pagato solamente un terzo. In quell’anno venne scelto come partner di Fernando Alonso. Con il passare dei Gran Premi e degli anni, però, dimostrò a tutto il mondo della Formula 1 di essere una spanna superiore al resto dei suoi colleghi. Ed infatti i dati gli hanno dato fin troppo ragione visto che ha conquistato la bellezza di sette titoli mondiali alla guida della Mercedes.

Il 26 settembre era stata battuta all’asta la tuta che il pilota indossava ed era stata acquistata da F1 Authentics che comprò un pezzo da novanta per 83.000 dollari, ovvero circa 75.000 euro. Chi l’aveva comperata aveva deciso però di rimetterla all’asta e l’ha rivenduta incassando una cifra enorme. Pochi giorni fa, in quel di New York, la casa d’aste britannica Sotheby’s ha messo all’asta la tuta che Hamilton ha usato nel Gp del Canada 2007. Nemmeno a dirlo che quella cifra è aumentata di valore. Totale della spesa? 241 mila dollari, circa 220 mila euro.