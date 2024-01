De Zerbi che affare: Brighton scatenato, tutto in poche ore

L’ottimo lavoro svolto da Roberto De Zerbi al Brighton merita di essere ricompensato: il club inglese è al lavoro sia su acquisti che cessioni

Bilancio del 2023 assolutamente positivo per Roberto De Zerbi, tecnico che alla guida del Brighton è riuscito a scrivere alcune delle pagine più importante nella storia del club inglese. Oltre ad aver dato ottima prova di sé in campionato, i Seagulls sono anche riusciti ad essere protagonisti in Europa.

Qualificazione agli ottavi di finale di Europa League per il club dell’ex tecnico dello Shakthar che è riuscito a strappare un pass per la fase successiva del torneo da primo in classifica mettendo dietro Marsiglia, Ajax e AEK Atene. Non proprio tre club di basso rango.

La società non può che essere al settimo cielo per i risultati ottenuti dall’allenatore e per questo ha deciso di rinforzare la rosa in vista di questo calciomercato invernale.

Calciomercato Premier League, ritorno e nuova partenza: Brighton attivo

De Zerbi ha anche avuto il grande merito di aver assemblato da sé il Brighton che in questi mesi ha riscritto la propria storia, scegliere i giocatori migliori è stato fondamentale per applicare il proprio calcio. Sono tanti i talenti alla corte del club inglese che a breve verranno richiesti dai migliori top club d’Europa. Il primo ad essere stato piazzato è Jeremy Sarmiento.

Il talentino della squadra di De Zerbi ha giocato questa prima metà di stagione in prestito ed ora è tornato momentaneamente a Brighton per salutare nuovamente dopo una manciata di ore. Annuncio ufficiale da parte del Brighton che attraverso il proprio portale ha rilasciato un comunicato in cui dichiara che il classe 2002 è rientrato dal prestito.

Sarmiento è nato a Madrid ma ha scelto di giocare per l’Ecuador ed è considerato uno dei maggiori talenti della squadra inglese. Pochi spezzoni di partita per lui in questa prima parte di stagione consumata in prestito al West Bromwich, club che milita nella seconda divisione inglese.

Appena due goal per l’esterno d’attacco che ha faticato a prendersi il suo posto in squadra tanto da essere piazzato nuovamente dal Brighton in prestito con l’Ipswich Town pronto a puntare su di lui. E’ infatti ufficiale il suo passaggio a titolo temporaneo alla squadra di Championship. È successo di tutto in poche ore per il club allenato da De Zerbi.

