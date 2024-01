Samardzic-Napoli: nodi sciolti, ore decisive per l’ok

Tutto pronto. La fumata bianca è vicina e Lazar Samardzic si prepara a chiudere le valigie e salutare Udine. La direzione? È già decisa. Napoli, infatti, attende a braccia aperte il centrocampista serbo classe 2002. L’intesa tra le parti, verosimilmente, è stata raggiunta e nelle prossime ore si attende l’ok definitivo.

Ben s’intenda, mettere le mani avanti diventa d’obbligo dopo l’epilogo estivo della trattativa che visto coinvolto il giocatore e l’Inter. Adesso, però, la trattativa pare essersi evoluta diversamente. Sciolti i nodi iniziali tra il padre del ragazzo (facente parte dell’entourage di Samardzic) per i diritti di immagine e le commissioni all’entourage si attende l’ok per le visite mediche.

Le cifre dell’accordo si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di euro + bonus che si avvicineranno alla valutazione iniziale dell’Udinese di circa 25 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio del serbo, dovrebbe trattarsi di un contratto quinquennale intorno ai 2 milioni a stagione. Deadline fissata per domani per la chiusura dell’operazione.