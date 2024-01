Nuovo partner per Berrettini: tutti restano di stucco

Matteo Berrettini è arrivato in Australia per disputare il primo torneo dello Slam, gli Australian Open. L’attesa è per le sue condizioni

Sembra che l’ultimo problema fisico accusato qualche settimana fa, un dolore a un piede, sia solo uno spiacevole ricordo. Sta di fatto che Matteo Berrettini ha dovuto saltare il torneo Atp di Brisbane, l’evento tennistico propedeutico agli Australian Open che avranno inizio domenica 14 gennaio.

Per fortuna questo ennesimo allarme sulle sue condizioni fisiche è rientrato in fretta, come del resto confermato dalla sua partenza in direzione Melbourne. Berrettini prenderà parte al primo Grande Slam della stagione e già questa è una notizia che fa felici milioni di tifosi italiani e di appassionati di tennis in genere. E l’altra buona notizia è che non dovrà affrontare le forche caudine delle qualificazioni.

Il tennista romano sarà dunque presente fin da subito nel tabellone principale, anche se i rischi di incrociare la racchetta con una testa di serie già al primo turno sono molto elevati. Di certo Berrettini che nella sua avventura australiana è accompagnato dalla fidanzata, la bella Melissa Satta, non è considerato uno dei favoriti, ruolo che invece spetta di diritto al suo connazionale Jannik Sinner. Ma come accaduto a Wimbledon l’estate scorsa, ‘The Hammer’ potrebbe diventare una delle grandi sorprese della kermesse australiana.

Berrettini è a Melbourne e si allena con un big: i tifosi restano senza parole

Nel frattempo Berrettini si allena per testare le sue condizioni di forma e per farlo ha trovato un partner davvero d’eccezione, uno dei principali outsider del torneo australiano: trattasi del talento greco Stefanos Tsitsipas, finalista proprio a Melbourne lo scorso anno e attualmente al 7/o posto nel Ranking Atp. I due hanno lavorato insieme sotto lo sguardo attento dei rispettivi coach che li stanno seguendo passo dopo passo in vista dell’inizio del torneo.

Pere Riba ha preso il posto di Vincenzo Santopadre qualche settimana fa mentre Tsitsipas è seguito come un’ombra dal padre Apostolos. I due sembrano presentarsi alla vigilia di questi Australian Open in buone condizioni di forma. Gli occhi dei tifosi italiani erano e sono rivolti soprattutto allo stato di salute di Berrettini che pare aver superato brillantemente gli ultimi acciacchi.

Nel frattempo è arrivato il consiglio di un ex campione come Paolo Bertolucci che dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha dato un suggerimento al tennista romano: “Il suo obiettivo attuale consiste nel riabituarsi alla gestione mentale del match e a superare quei momenti in cui i dubbi saranno più forti delle certezze. Matteo può farcela“. Lo sperano tutti.