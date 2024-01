“Ecco cosa ha chiesto Allegri”: svolta Juve sul mercato

La Juventus è pronta ad accontentare Max Allegri sul mercato, c’è un nuovo regalo per i tifosi bianconeri per il 2024 da scartare.

Il nuovo big della Juventus sarebbe in dirittura d’arrivo, il tecnico bianconero avrebbe già dato delle indicazioni ben precise a Cristiano Giuntoli. Il colpo lancerà definitivamente la squadra verso la lotta scudetto.

La Juve è tornata a vincere e convincere grazie al lavoro incessante di Max Allegri. I bianconeri in casa stanno costruendo le loro fortune, la Juventus ha un passo deciso soprattutto davanti al suo pubblico che è tornato a mostrare l’entusiasmo dei bei tempi.

La gioia dei tifosi può aumentare anche con il mercato invernale, c’è un colpo in dirittura d’arrivo. Il tecnico bianconero ha dato il suo ok, l’uomo giusto per migliorare la squadra è stato già individuato da tempo. Giuntoli avrà il compito di chiudere quanto prima la trattativa e soffiare un top player alla concorrenza.

Colpo Juve, lo ha voluto Allegri

L’avallo del tecnico a questa operazione è importante, il mister inserirà subito nell’undici titolare il nuovo arrivo senza troppi problemi di amalgama tattica. Allegri è stato molto chiaro, il tecnico ha bisogno di un centrocampista che conosca il campionato italiano. Non è un caso come Paolo Paganini, conduttore di 90° minuto, ha ribadito sui social come la Juve sia decisa su Samardzic dell’Udinese.

Il giornalista di Rai Sport nel suo post sottolinea come l’eventuale arrivo del centrocampista tedesco è caldeggiato da Allegri. Il tecnico vuole inserire in mezzo al campo un calciatore che ha già della esperienza maturata in Serie A, il profilo di Samardzic per qualità ed età sembra perfetto per occupare questo ruolo. Giuntoli dovrà trovare l’accordo con l’Udinese, la Juve lavorerà su un prestito con un successivo obbligo di riscatto considerando come – al momento – il suo indice di liquidità consente praticamente solo questo tipo di operazione.

Poca liquidità a disposizione della Juve, quindi, ma tante idee in ballo per ottenere quel centrocampista tanto richiesto da Allegri. I bianconeri stanno trovando sempre molte alternative in mezzo, ma il tecnico sarebbe molto più sicuro con una nuova mezzala che sappia già inserirsi negli schemi. Nella gara di Coppa Italia ha provato anche Iling in questo ruolo, il tecnico sa come un top player in più di certo alzerebbe la qualità dei bianconeri. Allegri resta in attesa, l’arrivo di un nuovo big permetterebbe di puntare con maggiore convinzione al sogno scudetto nella seconda parte di stagione.