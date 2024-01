Nadal, la notizia è confermata: i tifosi esultano

Dopo la mancata partecipazione all’edizione di quest’anno degli Australian Open, Rafael Nadal ha fatto esultare tutti gli appassionati di tennis

Con l’arrivo del nuovo anno si sono accesi i riflettori anche sulla stagione di tennis. In questi giorni, infatti, si sta tendendo il primo Slam della stagione, ovvero gli Australian Open dove tra i massimi protagonisti c’è stato anche Jannik Sinner.

L’altoatesino, dopo la finale raggiunta alle ATP Finals di Torino ed aver vinto la Coppa Davis con l’Italia di Filippo Volandri, ha alzato ulteriormente l’asticella. Dall’altro lato del tabellone in Australia la semifinale maschile sarà tra il tedesco Zverev (che ha battuto Alcaraz) e Medvedev. Proprio quest’ultimo ha giocato il quarto di finale più combattuto.

Il russo, infatti, ha battuto Hurkacz per 3 set a 2. Mentre tra i grandi assenti dell’edizione di quest’anno degli Australian Open bisogna inserire Rafa Nadal. Lo spagnolo, infatti, non ha partecipato al primo Slam della stagione per colpa dell’infortunio capitatogli durante il Brisbane International. Tuttavia, proprio sul tennista spagnolo bisogna registrare una notizia che ha fatto esultare i suoi tifosi.

Tennis, Rafael Nadal è tra gli iscritti del torneo ATP 250 di Doha del prossimo febbraio: i tifosi possono esultare per il suo ritorno

Rafael Nadal, infatti, è tra gli iscritti dell’ATP 250 che si terrà a Doha che avrà luogo dal 19 al prossimo 24 febbraio. Questa è sicuramente una bellissima notizia per tutti gli amanti del tennis, e non solo, visto che in molti temevano che il tennista spagnolo ( e vincitore della bellezza di 14 Roland Garros) non riuscisse a recuperare in così breve tempo dall’infortunio rimediato a Brisbane.

Il maiorchino, quindi, tornerà a Doha dopo 8 anni, visto che non disputa questo torneo dal 2016. Rafael Nadal, di fatto, parteciperà a questo torneo grazie al ranking protetto da numero nove al mondo. L’obiettivo del fenomeno iberico sarà sicuramente quello di recuperare il prima possibile la miglior condizione fisica.

In molti, infatti, affermano che quello di quest’anno potrebbe essere l’ultimo di Rafael Nadal nel circuito ATP. Lo stesso tennista, prima che iniziasse questa stagione, ha ammesso che ci sono delle possibilità che si possa ritirare una volta terminata questa annata, ma prima di tutto ascolterà le risposte che gli darà il suo corpo durante gli sforzi fisici che dovrà affrontare nei prossimi mesi.