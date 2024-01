Sinner, la fidanzata stavolta non si nasconde: l’ha reso pubblico

Un super Jannik Sinner vince agli Australian Open e neanche la sua fidanzata tiene celato l’entusiasmo: il gesto ha fatto subito il giro del web

Jannik Sinner, nella giornata di domenica 28 gennaio del 2024, ha compiuto qualcosa di straordinario. Ha portato, a soli 22 anni, l’Italia sul tetto d’Australia e ha vinto una finale importantissima. In pochi riescono a spiegarsi cosa sia scattato nella testa del giovanissimo tennista, fatto sta che dopo aver perso i primi due set l’altoatesino è rientrato in partita e per Medvedev non c’è stato scampo. Anche la sua fidanzata si è perciò commossa per quanto compiuto.

L’Italia intera è stata incollata allo schermo per assistere a una finale, possiamo dirlo, storica. E tutti i tifosi azzurri si sono preoccupati dopo i primi due set e dinanzi a un Sinner che verso i suoi allenatori affermava: “Sono stanco morto”, o chiedeva: “Cosa devo fare” quasi impotente contro un Medvedev inizialmente ‘ingiocabile’.

Poi qualcosa è successo a dimostrazione che davvero non bisogna mai arrendersi. O per lo meno non arrendersi prima che venga scritta la parola fine. Perché poi Sinner ce l’ha fatta, ha vinto il primo Slam della sua carriera. E la sua famiglia, insieme alla sua fidanzata, non ha potuto e voluto giustamente celare l’orgoglio e la commozione.

Sinner, la fidanzata lo ringrazia commossa: profilo basso sì, ma tanto orgoglio anche per lei

Maria Braccini, fidanzata del tennista altoatesino, ha voluto rilasciare un commento commosso, e lo ha fatto direttamente al di sotto di una foto pubblicata dallo stesso Jannik Sinner subito dopo la vittoria dell’Australia Open. “Grazie”, con due emoji ovvero quella che piange commossa e quella di un cuore.

Insomma, una piccola esternazione la ragazza se l’è concessa, scatenando anche le reazioni dei fan. Giustamente, vista l’impresa compiuta dal tennista con cui condivide soprattutto gioie ma anche momenti più complicati. In un piccolo commento c’è perciò tutta l’orgoglio che per questo ragazzo si possa provare. Il percorso di Sinner è solamente all’inizio ma con ogni probabilità, nonostante successo e attenzione mediatica su di sé, continuerà con un profilo basso.

Poche parole e tanta, tantissima, sostanza. Perché con il duro lavoro, passo dopo passo, sta crescendo e compiendo imprese, ponendosi ora l’obiettivo di scalare ancora la classifica del ranking ATP e vincendo contro i campionissimi di questo sport. Convincendo chiunque, nessuno escluso.