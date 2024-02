Rivelazione incredibile su Sinner e la fidanzata: la mamma conferma tutto

Jannik Sinner e la fidanzata stanno incuriosendo il mondo del gossip e gli appassionati di tennis: la nuova conferma arriva direttamente dalla mamma

La scalata nel mondo del tennis di Jannik Sinner sta esaltando tutta l’Italia, che da anni non poteva esibire un campione di queste proporzioni, destinato a scrivere svariate pagine della storia di questo sport, e che potrebbe presto conquistare anche il terzo posto del ranking Atp, dopo la Coppa Davis e gli Australian Open.

È quasi automatico che ci si interessi sempre di più alla sua vita al di fuori dai campi, e quindi anche al suo privato. Se n’è parlato tanto negli ultimi mesi e con un’unica certezza: per lui privacy e riservatezza sono al primo posto, in modo da concentrarsi direttamente sulle sue prestazioni sportive e non diventare un personaggio mediatico, di quelli che animano le prime pagine delle cronache di gossip.

Dopo tante speculazioni e tanti rumors sul suo conto, siamo certi che la sua fidanzata sia Maria Braccini, e anche da diversi anni. Si tratta di una modella e influencer di 23 anni, nata a Nuova Dehli ma italianissima, dalle forme prorompenti e dalla bellezza indiscutibile, ma che sembra calarsi alla perfezione anche nella vita scelta dal tennista di San Candido. Riesce, infatti, a mantenere una certa discrezione sulla loro relazione, rispettando la volontà del numero 4 al mondo di non pubblicare sui social foto che li riguardano. Ora, però, nonostante questo velo di riservatezza, è arrivata una rivelazione niente male sulla loro storia.

La mamma di Maria Braccini dice tutto su Sinner e Maria: “Le rose sono già fiorite”

Chi meglio della mamma della ragazza può farci capire come vadano davvero le cose? Il settimanale ‘Oggi’ è stato a casa della giovane modella e ha parlato direttamente con lei.

Si tratta di Silvia Mannucci, titolare di un emporio di stoffe in centro città, a Montevarchi (Arezzo), che ha subito precisato: “Jannik e la sua famiglia sono estremamente riservati”. E poi ha anche aggiunto: “Noi lo siamo tanto quanto loro. Per natura e anche a protezione di un rapporto che deve svilupparsi in modo sereno, al riparo da chiacchiere inutili“. Insomma, meglio che tutto resti lontano dalle telecamere.

Ma comunque una rivelazione non può mancare su una delle coppie più chiacchierate del momento: “A me sembrano già fiorite le rose. Parliamo di un rapporto solido e maturo. Jannik e mia figlia sono insieme ormai da quattro anni. Lasciamoli tranquilli e arriveranno dove devono arrivare”.