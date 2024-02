Sarri, verso la sfida al Bayern: “Mi aspetto una grande partita”

Tornano le notti di Champios League, tornano le emozioni dell’Europa che conta. La prima italiana a scendere in campo sarà la Lazio. All’Olimpico è tutto pronto per accogliere il Bayern Monaco e a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio il tecnico dei capitolini, Maurizio Sarri, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Sfida ardua contro un avversario ostico, ma Sarri mette in chiaro alcuni punti: “Se partiamo dal presupposto che sarà impossibile, partiamo già sconfitti. Non dobbiamo ragionare così, ma avere entusiasmo e fiducia: è una partita bella da vincere. Ci proviamo a tutti i costi, con una bella faccia tosta. Quando c’è da soffrire, bisogna farlo tutti insieme. Domani ci saranno momenti difficili, dobbiamo superarli. È inevitabile quando affronti squadre come il Bayern. Dobbiamo fare il contrario di quello che abbiamo fatto con l’Inter in Supercoppa”.

Dalla parte opposta una big europea che Immobile e compagni dovranno saper tenere a bada. “Che partita mi immagino? Mi aspetto una squadra forte. Queste squadre possono sbagliare qualche partita in campionato, ma in Champions non sbagliano. Anni fa dovevo preparare una partita con il Real e mi sono messo a vedere le partite di campionato e ho avuto una sensazione. In campo, però, ne ho avuta un’altra, era molto più forte”.

Poi il punto dall’infermeria: “Patric stamattina era in gruppo, ha ancora qualche difficoltà nello scontro fisico. Zaccagni è ancora fuori, ieri con le scarpe senza tacchetti riusciva ad allenarsi bene, ma con gli scarpini ancora no. Rovella ha un inizio di pubalgia che si è acutizzato ed è in difficoltà. Anche Vecino non è stato bene oggi, non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma vediamo domani mattina”.

Infine, si fa spazio l’idea di vedere Luis Alberto al fianco di Immobile, Sarri non smentisce: “È il nostro centrocampista più offensivo, ma il trequartista che voglio io non lo può fare. Mi piace che il trequartista attacchi gli spazi, lui è più bravo a gestire la palla”.