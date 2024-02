Milan, Pioli: “Contro il Rennes serviranno cura e attenzione”

Retta via ritrovata tra i confini nazionali, adesso, l’obiettivo di mantenerla tale anche oltre. La disfatta in Champions è ormai solo un ricordo, ma davanti gli occhi del Diavolo un percorso ancora tutto da scrivere in Europa League. Al via l’avventura, a San Siro arriva un Rennes che non conosce altro risultato oltre la vittoria dallo scorso dicembre.

Nessun allarmismo però per Stefano Pioli che a Milanello presenta la sfida in conferenza stampa.

Avversario ostico, ma ben studiato dalla formazione rossonera: “Abbiamo avuto tempo per studiare il Rennes, è una squadra ben messa in campo con calciatori di qualità e un bravo allenatore. Serviranno cura e attenzione”. Fame di trofei e motivazioni aggiuntive, Pioli gioca d’astuzia e fa leva sulla mentalità dei suoi uomini mettendo in evidenza l’importanza di questa competizione per il club: “E’ una competizione molto importante, in questa competizione ci sono Liverpool, Bayer, tante squadre importanti. Il Milan non ha mai vinto questa competizione, è una motivazione in più ma ora dobbiamo superare questo turno”.

Inutile negarlo, in casa Milan la parentesi troppo breve in Champions League, risulta ancora come una ferita aperta. La sfida al Newcastle salda ancora nella mente di Pioli, che guarda già al prossimo obiettivo: “Di quella sera a Newcastle rimane la delusione di essere usciti dalla Champions. Ma poi non potevamo non avere un obiettivo. Tutte le energie le abbiamo messe per questa competizione, negli ultimi quattro anni alcuni calciatori erano debuttanti, ora abbiamo fatto un percorso, sappiamo che in queste competizioni bisogna essere al top in quella serata lì. “Serve attenzione per entrambe le competizioni. Non so dove arriveremo in campionato ma so dove vogliamo arrivare in termini di punti. Poi vogliamo andare in EL, sarà motivante. Quella che schiererò domani sarà la miglior formazione per domani”.

In chiusura il tecnico lascia un commento sulle parole nostalgiche che Brahim Diaz ha indirizzato al club e agli ex compagni. “I film spesso vengono giudicati in base alla qualità del secondo tempo, spero sia positiva. Diaz l’ho sentito ieri sera. Ci siamo trovati molto bene con lui, ha dato molto alla squadra, sta facendo benissimo, spero non si sia fatto molto male”.