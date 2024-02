Sinner e fidanzata, colpo di scena: tifosi sbalorditi dall’annuncio

Un colpo di scena riguarda la vita sentimentale di Jannik Sinner: tifosi rimasti senza parole, arriva l’annuncio.

Il giovane tennista protagonista indiscusso del mondo dello sport italiano. Un dato che sembra ormai incontrovertibile, considerando la vittoria in Coppa Davis, poi gli Australian Open e in generale un movimento come quello del tennis che è tornato al centro dell’attenzione anche grazie alla gesta di questo giovane tennista.

La sua vita in campo è nota, i tifosi lo hanno ormai eletto come massimo esponente del Tennis italiano nel mondo, e molti si aspettano grandi cose dal lui.

I prossimi tornei saranno molto importanti anche per il posizionamento di Jannik all’interno della classifica, ATP, e anche per questo il ragazzo ha deciso di rifiutare l’invito al Festival di Sanremo. Serve grande concentrazione e preparazioni per quelli che saranno mesi cruciali, e ogni distrazione rischia di diventare lesiva nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni. Anche sotto il punto di vista mediatico, tra l’altro, Sinner ha capito quanto sia importante restare fuori da certe dinamiche.

Aspetto che lo rende un giovane anche molto riservato. Si sa pochissimo della vita di Jannik, anche sotto il punto di vista sentimentale. Alcuni resteranno sorpresi nel sapere che il tennista classe 2001 ha una fidanzata, anche decisamente famosa. La loro storia è rimasta sotto traccia per diverso tempo, ma ora sta emergendo in maniera importante.

Sinner, ecco la fidanzata Maria Braccini: in molti non lo sapevano

“Una storia che va avanti da quattro anni”: è questo quanto emerso dalle parole della madre di Maria Braccini, la compagna di Jannik Sinner. Mestiere influecer, molto seguita sui social: parliamo di quasi 300 mila follower su Instagram. È nata a Nuova Delhi nel 2000 ma di fatto italianissima, per il momento è un personaggio che gode di una fama importante sui social ma che al grande pubblico è ancora poco nota.

La sua satira con Jannik, dunque, sarebbe in essere dal 2019. Una storia d’amore che – si legge ancora su ‘Il Tirreno’ – poterebbe anche arrivare a breve ad un passo importante come quello del matrimonio. Jannik, ovviamente, al momento è concentrato sulla sua carriera e su quella che rischia di diventare la stagione più importante della sua vita.

Maria Braccini, dal canto suo, è pronta a sostenerlo anche nei prossimi mesi. I due vengono descritti come molto affiatati, una coppia solida che adesso dovrà anche tenere testa al peso della notorietà.