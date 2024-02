Ferrari, addio definitivo: è letteralmente sparito

Sorpresa in casa Ferrari, l’addio è ormai definitivo: è letteralmente sparito, i tifosi lo hanno notato subito

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale 2024 di Formula che comincerà in Bahrein il prossimo 2 marzo e c’è grande attesa nel vedere quali saranno i risultati che sarà capace di raggiungere quest’anno la Ferrari.

Negli ultimi anni sono arrivate tante delusioni per i tifosi del Cavallino nonostante le premesse iniziali e la speranza è che le cose vadano diversamente stavolta. Quello di quest’anno, inoltre, sarò l’ultimo Mondiale con Leclerc e Sainz alla guida della Rossa visto che a partire dal 2025 ci sarà Lewis Hamilton al posto del pilota spagnolo e la notizia non ha potuto che entusiasmare.

In attesa del grande pilota inglese, però, i tifosi della Ferrari sperano che la loro auto possa regalargli delle soddisfazioni in questo Mondiale e sia Leclerc che Sainz sono carichi in vista della nuova stagione. Nella giornata di lunedì, tramite un video su YouTube, la Ferrari ha presentato quella che sarà l’auto guidata dai suoi due piloti per iniziare a scaldare i motori ed i tifosi hanno subito notato un particolare importante che sembra essere del tutto sparito.

Ferrari, presentata virtualmente la nuova monoposto: ecco cosa manca

Il general manager della Ferrari Frederic Vasseur qualche settimana fa aveva preannunciato che ci sarebbero stati dei cambiamenti dal punto di vista tecnico parlando della nuova auto del Cavallino ed il video pubblicato su YouTube li ha confermati in toto. In particolare, i tifosi della Ferrari hanno notato subito la mancanza di qualcosa, sparito non solo dalla monoposto, ma anche dalle tute e dalle maglie del team ovvero il colore nero.

Dal video si vede chiaramente come il nero sia del tutto sparito dalla monoposto e dai kit dello staff, facendo subito percepire come ci sia voglia di distaccarsi dal passato. Anche a livello tecnico, come annunciato da Vasseur, la nuova SF-24 è apparsa ben diversa dai suoi predecessori, mostrandosi più rastremata sulle fiancate, ha il muso decisamente più corto e le sospensioni non sono più pull-rod, ma push-rod.

Un cambiamento abbastanza netto e che fa capire come in casa Ferrari ci sia la volontà di cambiare rotta rispetto a quelli che sono stati gli ultimi deludenti anni. Ai tifosi, la nuova monoposto è subito piaciuta sebbene si trattasse di un video e tutti non vedono l’ora di poter ammirare l’SF-24 da vicino quando sarà il momento, oltre ad ammirarla correre in pista, sperando possa regalargli tante gioie.