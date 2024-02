Hamilton, è finita: terribile notizia per i suoi tifosi

I tifosi di Lewis Hamilton sostengono e amano il fenomeno britannico, ma non è però il sentimento che tutti hanno verso il sette volte campione del mondo

L’idea di vedere Lewis Hamilton in Ferrari sembrava essere un sogno destinato a rimanere tale e invece così non sarà. A partire dal 2025, infatti, sarà lui a fare da compagno di squadra a Charles Leclerc, rendendo ancora tutto più avvincente, con la speranza che la “Rossa” possa finalmente essere competitiva e colmare quel gap che da tempo non le permette di essere ai livelli di Mercedes e Red Bull.

A generare qualche dubbio c’è però anche la convivenza tra i due piloti, che potrebbe non essere così semplice. Il britannico, infatti, non sembra avere un carattere così semplice, come sa bene chi ha avuto modo di conoscerlo in passato.

Si sottolinea spesso come le persone non si conoscano mai abbastanza, anzi spesso possono emergere lati del carattere solo a distanza di tempo. Questo non può che valere anche per i protagonisti della Formula 1, che a volte tendono a essere individuaulisti pur di prevalere sugli avversari. Non a caso, la convivenza tra i box non è così semplice anche tra i compagni di squadra.

Ne sa qualcosa chi ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Lewis Hamilton, pronto a coronare il sogno di tanti ferraristi con l’approdo a Maranello nel 2025. C’è infatti un suo ex collega che non ha parole del tutto lungimiranti sul britannico e non lo nasconde.

Hamilton e un verdetto senza appello

Si tratta di Fernando Alonso, che ha condiviso il box con lui nel 2007, proprio l’anno dell’ultimo successo della “Rossa” targato Kimi Raikkonen. Lo spagnolo non ha ricordi bellissimi di quella fase della sua carriera: “Eravamo nella stessa squadra, nello stesso box, abbiamo viaggiato molte volte insieme e abbiamo partecipato alle riunioni – ha raccontato l’asturiano nel documentario di ‘DAZN ‘Revelado’ -. La nostra rivalità nel 2007 era a un livello superiore. Quando parlava in riunione si lamentava del posteriore, ma la squadra non prendeva una direzione o una filosofia per sviluppare una macchina che andasse bene a entrambi. Eravamo alla pari, ma ognuno cercava di prevalere sull’altro. Ci sono stati tanti scontri, ma eravamo giovani e immaturi, io per primo”.

A distanza di tempo si possono vedere le persone in maniera diversa, al punto tale da arrivare a mettere da parte eventuali dissapori che possono esserci stati in passato. Questa non sembra essere però la situazione di Alonso e Hamilton, su questo lo spangolo ha davvero pochi dubbi.

“Non credo potremo essere amici in futuro, penso non lo saremo mai – ha precisato lo spagnolo -. Ora tra noi c’è un altro tipo di rivalità”.

Tutto questo nasce anche dagli scontri che i due hanno avuto in pista anche successivamente al 2007: “Nel 2013, in Canada, stavamo giocando al gatto e al topo; anche ad Abu Dhabi 2023. In Bahrain ero da pcoo arrivato in Aston Martin, per questo dovevo passare Hamilton per lottare per il podio. Nelle occasioni in cui ci sorpassavamo a vicenda c’era un misto di soddisfazione e delusione, questa cosa probabilmente la porteremo sempre con noi”.