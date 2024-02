Roma, Lukaku regala il pari contro il Feyenoord: si decide tutto all’Olimpico

Un sorriso a metà per Daniele De Rossi nella serata del debutto europeo in panchina. A Rotterdam il triplice fischio arriva sull’1-1, pari che per Feyenoord e Roma rimanda la sentenza ottavi alla sfida dell’Olimpico. Primo round che non lascia feriti con Lukaku che risponde alla rete di Paixao e dà l’appuntamento a giovedì prossimo per il verdetto.

Primo tempo di studio, la Roma soffre e il Feye la sblocca in extremis

Nervi tesi. Tensione palpabile. Una sfida emblematica che riporta a galla ricordi ancora ben saldi nelle menti dei giallorossi. DDR ridisegna il suo undici, dentro dal primo Zalewski, Spinazzola e Bove, mentre dalla parte opposta Slot fa i conti con una coperta corta. Pronti, via. Si parte immediatamente con ritmi elevati: la Roma verticalizza bene con Lukaku che fa da sponda a Bove e provoca il primo brivido ai bavaresi dopo appena 7’. Occasione sprecata al 10’ con Dybala che filtra un pallone a favore di capitan Pellegrini, ma lo specchio della porta non viene violato prima per merito del portiere avversario, poi sul rimpallo per offside. Finale di primo tempo infuocato con Paredes che becca la traversa da 25 metri e Lukaku che sfiora il vantaggio di testa. Ma la svolta arriva sponda Feyenoord: Paixao di testa approfitta del blackout difensivo degli ospiti e sblocca il parziale.

Lukaku baciato dalla fortuna, pari d’oro a Rotterdam

Cambia il copione in avvio di ripresa. La Roma aumenta il pressing in zona offensiva con il tandem Lukaku-Dybala che prende campo. La Joya tenta la conclusione da fuori area, ma questa rimane tale e non impensierisce i padroni di casa. La rete del pari arriva solo al 22’ grazie al cross di Spinazzola e il fortuito e fortunato colpo di spalla di BigRom che regala il pari ai giallorossi.

Agenda piena per una Roma che continua la sua metamorfosi e attende il Feyenoord all’Olimpico la prossima settimana.