Serie B, le gare del sabato: spicca lo scontro diretto tra Palermo e Como

Menù ricco quello del sabato di Serie B. Una classifica corta che attende di essere delineata maggiormente all’alba della ventiseiesima giornata di campionato.

Il countdown scade alle 14.00 con il fischio d’inizio che al San Nicola darà il via alla sfida tra Bari e Feralpisalò. Padroni di casa reduci dal successo sul Lecco che ha riportato alto il morale per gli uomini di Iachini. Dalla parte opposta l’esigenza di macinare punti per tentare di risalire la china e abbandonare la zona rossa della classifica.

Stesso imperativo in casa Lecco, dove il successo manca dall’ultima uscita del 2023. Al Rigamonti Ceppi arriva un Cosenza in forma e in striscia positiva ormai un mese con due vittorie e due pari e la voglia di non arrestare la corsa per agguantare i playoff. Obiettivo comune a quello del Pisa, che forte del successo sulla Samp nell’ultima giornata si prepara alla sfida in casa del Parma primo della classe. Per gli uomini nessun passo è concesso per allungare ulteriormente il divario dalle inseguitrici.

Morale alto per la Reggiana che arriva alla sfida contro la Ternana con alle spalle sette risultati utili di fila. Ma per gli uomini di Breda il dictat è chiaro: i tre punti sono essenziali per poter abbandonare la zona a rischio.

Riscatto come parola d’ordine per un Cittadella che sfida lo Spezia a domicilio nella speranza di interrompere l’andamento negativo che si protrae da quattro giornate. Zona alta della classifica caldissima e in piena metamorfosi durante il sabato di Serie B. Sarà scontro diretto tra Palermo e Como, con il Catanzaro, invece impegnato contro il Sudtirol. Nel pomeriggio in campo Brescia e Sampdoria, con le rondinelle pronte a ad accelerare il passo per agguantare il treno playoff.