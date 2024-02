NBA, colpo di scena sul mercato: firma di LeBron James

LeBron James potrebbe decidere cosa fare nel suo prossimo futuro: la firma del campionissimo è un vero e proprio colpo di scena legata ad un’altra componente

Nonostante le avances dei Golden State Warriors e dei Philadelphia 76ers, che avrebbero voluto LeBron James per questa seconda parte di regular season, alla fine il 39enne di Akron è rimasto ai Los Angeles Lakers. Nell’ultima gara contro Utah i gialloviola sono riusciti a vincere anche senza la loro stella, aumentando così le proprie possibilità di raggiungere i playoff.

Dietro l’assenza di LeBron non ci sono motivazioni legate a un possibile addio ai Lakers. Il campionissimo ha saltato la seconda partita in due giorni per non sovraccaricare ulteriormente la sua caviglia sinistra, che continua a procurargli non pochi problemi. Tuttavia è inevitabile che tra i fan del team losangelino si continui a parlare del futuro di LeBron James: in estate, infatti, toccherà prendere una decisione chiara.

LeBron può rinnovare la sua intesa con i Lakers (per un massimo di tre anni e 162 milioni di dollari, come stabilito dalle regole NBA) oppure può esercitare la player option per la stagione 2024-2025 che gli consentirebbe anche di essere ceduto subito. L’alternativa è firmare un nuovo contratto da free agent con un altro team.

Firma LeBron James: colpo di scena in NBA

L’idea di LeBron e dei Los Angeles Lakers è quella di proseguire insieme, ma il futuro del quattro volte MVP dipenderà molto anche da come evolverà la carriera di suo figlio Bronny James. Sono già molti i team che hanno manifestato un certo interesse per il 19enne, che gioca attualmente con gli USC Trojans nella PAC-12 Conference.

Bronny James non ha ancora fatto sapere se si sente davvero pronto per il Draft NBA ma di sicuro un suo assenso porterebbe diversi team a tentare l’assalto per provare poi a convincere LeBron James a unirsi a suo figlio. Il campionissimo di Akron ha confessato che giocare assieme al suo primogenito è un sogno, ma ha poi precisato che non è detto che sia necessariamente anche quello del 19enne.

Proprio i Los Angeles Lakers, per far sì che LeBron James scelga ancora i colori gialloviola, stanno pensando di selezionare il giovane talento al Draft. Il team losangelino ritiene che “la felicità di James sia molto importante” per tutto il mondo Lakers e per questo farà di tutto per avere ancora LeBron in squadra. D’altro canto sono ancora in tanti a pensare che LeBron stia pensando di concedersi un’altra avventura lontano da Los Angeles, magari proprio con Bronny James: il futuro è ancora tutto da scrivere.