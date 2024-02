“Piazza pulita Verstappen”: annuncio a sorpresa

Max Verstappen rischia di vivere una stagione piuttosto complessa in casa Red Bull: l’ultimo annuncio è esplicativo sulla situazione che sta vivendo

Il campione del mondo in carica Max Verstappen si appresta a difendere il suo titolo dall’assalto di Mercedes e Ferrari ma deve fare al contempo i conti con una grana interna. La situazione di Christian Horner lo coinvolge da vicino.

Il campionato di Formula 1 2024 è alle porte e ormai tutte e 10 le scuderie hanno presentato la propria monoposto. A chiudere il cerchio è stata la Red Bull, come al solito la più attesa e studiata grazie alle intuizioni di Adrian Newey. Il genio britannico anche questa volta non ha deluso le aspettative, mostrando una RB20 davvero innovativa, ancora più estrema del passato e con delle componenti a cui nessuno ha pensato. Le pance laterali e le prese d’aria sono ancora una volta fuori dagli schemi, come lo scarico posteriore, molto più puntato verso il basso rispetto alla concorrenza.

Al di là dell’aspetto tecnico, quello che tutti i tifosi vogliono capire è se anche quest’anno Verstappen sarà invincibile alla guida della vettura delle “lattine energetiche”. Almeno dalle prime dichiarazioni c’è un grande ottimismo a Milton Keynes e la sensazione che il dominio non sia ancora terminato. L’unica vicenda che sta creando qualche grattacapo è quella relativa alla posizione di Christian Horner.

Red Bull, Horner è sempre più in difficoltà: “Deve fare piazza pulita del clan Verstappen”

Horner è stato accusato da una dipendente della Red Bull di comportamento inappropriato nei suoi confronti e sta subendo un’indagine interna. Il team principal potrebbe rischiare anche l’allontanamento dalla sua posizione qualora dovessero venir confermate le voci.

Secondo i beni informati dietro queste accuse ci sarebbe un gioco di potere legato al “clan Marko” e ai vertici della Red Bull, non proprio entusiasti del potere accumulato dal manager britannico nell’ultimo periodo. A parlare di questo argomento è stato di recente anche l’esperto di motori Gionata Ferroni, intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati”.

Secondo lui Horner deve ricostruire degli equilibri interni piuttosto importanti: “Se non viene cacciato dovrà fare piazza pulita a cominciare dal clan Verstappen“. Insomma questa guerra intestina sembra essere solo all’inizio e potrebbe essere il vulnus che farà crollare l’impero Red Bull di qui a breve. La Ferrari e la Mercedes sperano che si possa aprire una chance per battagliare ad armi pari.