Porta chiusa a Marquez: cambia il futuro

Il futuro di Marc Marquez può influenzare diversi piloti della griglia: sembrano essere cambiate parecchie cose in pochi mesi per lo spagnolo

Il sogno di Marc Marquez è sempre quello di arrivare un giorno a guidare la Ducati ufficiale ma nel frattempo deve fare bene con il Team Gresini. Il problema è che qualora dovesse fallire le possibilità per lui si assottiglierebbero.

Il Mondiale di MotoGP non è ancora cominciato ma già tiene banco cosa potrà avvenire nel 2025. Come avvenuto con l’annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari in Formula 1, anche le due ruote hanno suscitato grande interesse per lo sbarco di Marquez alla Ducati. Una situazione molto simile e che vede coinvolti i due marchi motoristici più importanti del nostro movimento. Il problema per il fenomeno di Cervera è che rispetto al campione della Mercedes la sua sistemazione è solo passeggera.

Si perché il contratto con il Team Gresini ha validità solo per il 2024, in attesa di stabilire quale sarà il miglior futuro possibile per lui. La scelta è stata fatta dallo stesso #93, convinto di avere ai suoi piedi diverse opzioni per il 2025. Qualcosa però sta cambiando e ora lo scacchiere rischia di essere intasato di troppe pedine e portare ad uno stallo per lo spagnolo. A preoccuparlo dovrebbero essere soprattutto i test di Sepang, dove non è apparso al livello dei migliori, ma si sa che per un fuoriclasse di questa portata nulla può essere lasciato al caso per il prosieguo della carriera.

MotoGP, Marc Marquez rischia di non avere opzioni per il 2025: Aprilia e Yamaha pensano ad altri piloti

Marquez aveva in mente di giocarsi le sue carte in prospettiva futura sia per un eventuale approdo in Ducati Factory, sia per la KTM. Gli austriaci sembrano aver trovato in Pedro Acosta il fenomeno del futuro e non hanno più questo grande interesse a spendere un ingaggio così alto per l’ex Honda, mentre a Borgo Panigale devono capire cosa fare con Bastianini. Proprio “Il Bestia” è chiamato alla stagione del riscatto, cercando di competere alla pari con Bagnaia.

Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, su di lui si sono posati gli occhi interessati di Massimo Rivola e dell’Aprilia, che vorrebbero portarlo a Noale nel 2025. La scuderia italiana poteva essere un’opzione anche per Marquez ma al momento la strada sembra appunto chiusa da Enea. Stesso discorso si sta prefigurando anche con la Yamaha, che si trova a dover decidere il futuro di Fabio Quartararo. Il francese vuole poter competere per il titolo e la fretta di tornare al top lo spingerebbe ad abbandonare la nave fra un anno. Iwata pensa di poter puntare su Jorge Martin, come riportato dalla stampa spagnola, per aprire un nuovo ciclo a lunga gittata. Insomma nessuno pensa più a Marquez.