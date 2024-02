Sorpresa Alonso: tirato in ballo Schumacher

Fernando Alonso e Michael Schumacher sono stati rivali in pista ai tempi di Renault e Ferrari: ora arriva un annuncio davvero sorprendente

Fernando Alonso, all’epoca, fu colui che segnò la fine del regno di Michael Schumacher in Formula 1, con i due titoli portati a casa nel 2005 e nel 2006. Battere la scuderia di Maranello in quegli anni fu davvero un’impresa titanica.

In questo momento in Formula 1 non si fa che parlare d’altro che di Lewis Hamilton in Ferrari. Nonostante il clamoroso passaggio riguarderà la stagione 2025, i media e gli appassionati sono alla continua ricerca di riferimenti al matrimonio del secolo. Nel frattempo però c’è da affrontare un campionato piuttosto intenso, il più lungo della storia, in cui tutti proveranno a battere Max Verstappen e la sua invincibile Red Bull.

Tra i pretendenti al titolo, oltre a Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Lando Norris, c’è anche Fernando Alonso. Si perché il quarto posto nella Classifica Piloti del 2023 ha ridato fiducia all’asturiano, così come lo sviluppo dell’Aston Martin, che si preannuncia di nuovo tra le vetture più competitive del lotto. Alonso vuole portare a casa almeno una vittoria nel corso di questo campionato e poi vedere a cosa si può puntare. In realtà il suo obiettivo è anche quello di guardare al futuro, nonostante abbia ormai quasi 43 anni.

Fernando Alonso in Mercedes, Coulthard crede in questa possibilità: un percorso come quello di Schumacher

Secondo quanto riferito da David Coulthard, in una recente intervista a ‘Marca’, Fernando Alonso potrebbe anche decidere di correre fino a 50 anni. Il suo stato di forma è invidiabile e ancora non ha nulla a che invidiare agli altri piloti di Formula 1.

L’ambasciatore della Red Bull ed ex pilota della McLaren poi aggiunge: “È un pilota eccezionale e credo che potrebbero esserci chance di vederlo in Mercedes, perché no”. Il riferimento è alla voci che vorrebbero lo spagnolo come futuro compagno di squadra di George Russell.

Una mossa che porterebbe Alonso, Verstappen e Hamilton alla guida delle tre principali scuderie del Circus, in un’opera di grande promozione mediatica per tutta la Formula 1. In realtà al di là dei facili entusiasmi Toto Wolff non ha ancora deciso su chi investire, ma alcuni rumors darebbero proprio l’ex pilota di Ferrari e Renault come favorito. Per lui sarebbe un percorso simile a quello di Michael Schumacher, a cui proprio Coulthard lo ha accomunato: “Schumacher smise di correre e non corse mai più. Tornò in F1 tre anni dopo il suo ritiro, faceva ancora le cose bene, ma non era più bravo come prima dei 40 anni”.

Chiudere la carriera a Brackley, magari con la speranza di fare meglio del tedesco. Sarebbe grandioso.