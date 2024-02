Fuori con l’ossigeno, l’infortunio è terribile: torna nel 2025

Paura per chi era presente allo stadio e per i compagni di squadra del calciatore: il suo è stato un infortunio bruttissimo.

Chi assiste ad una gara di sport professionistico sa di potersi trovare di fronte ad immagini poco piacevoli in qualsiasi momento. Non sono solo i motori a preoccupare, anche se lì gli incidenti possono avere conseguenze davvero serie. Infatti, chi pratica sport di contatto sa benissimo che per una caduta, un movimento sbagliato o un contrasto potrebbe andare incontro ad un infortunio molto serio.

Recentemente, i tifosi di due squadre di calcio hanno assistito proprio a delle scene tutt’altro che piacevoli con uno dei protagonisti in campo costretto a lasciare in barella. Sostituzione necessaria e calciatore che dovrebbe stare fermo per un lunghissimo periodo di tempo, capiamo come mai e soprattutto, di chi si tratta.

Infortunio terribile: torna nel 2025!

Aaron Ramsey, ventunenne calciatore del Burnley nato a Birmingham, ha vissuto proprio quest’anno l’emozione dell’esordio in Premier League ma purtroppo si è dovuto fermare dopo 14 presenze in campionato. L’omonimo del calciatore gallese che ha giocato anche con la Juve, stava giocando con la maglia dei Clarets nella gara interna contro l’Arsenal, persa poi per 0-5, quando ha subito un terribile incidente al 63′ di gioco.

Un fallaccio di uno dei calciatori dei Gunners ha messo k.o. il ginocchio destro del centrocampista centrale classe 2003 che è stato costretto a lasciare in barella ed anche con l’ossigeno. L’entità gravissima dell’infortunio infatti ha provocato un dolore fortissimo al povero Ramsey, con familiari, compagni di squadra e tifosi, tutti spaventatissimi per l’accaduto. Il peggio però ora è passato.

Il ventunenne però di terapie dolorose ne dovrà affrontare ora per un bel po’. Il calciatore dovrebbe aver rimediato un infortunio al legamento crociato anteriore e questo potrebbe voler dire doversi fermare dai 9 ai 12 mesi anche perché potrebbe essere interessato anche da uno spostamento osseo della tibia. La sua stagione al ‘Turf Moor’ è quindi finita, se ne riparlerà nel 2025.

Una perdita comunque dolorosa quella dei britannici anche se il ventunenne non era un titolare fisso. Al momento i Clarets sono penultimi in classifica e l‘aiuto di un calciatore di talento come Ramsey non sarebbe certo dispiaciuto a mister Vincent Kompany. La società ha comprato il calciatore inglese dall’Aston Villa proprio nello scorso agosto e quindi è facile immaginare che quando tornerà in campo lo farà proprio con la maglia del Burnley.