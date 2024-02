Hamilton escluso, la decisione è una mazzata: succede davvero

Lewis Hamilton potrebbe vivere un 2024 davvero da incubo: la sua esclusione rischia di diventare uno dei temi più dibattuti in Formula 1

Il pilota inglese si trova ad affrontare l’ultima stagione con la Mercedes già sapendo quale sarà il suo futuro. La Ferrari lo aspetta a braccia aperte per il 2025 ma il campionato che sta per cominciare potrebbe diventare un incubo.

Come vivranno questa stagione transitoria Lewis Hamilton e Carlos Sainz? Molti tifosi e appassionati di Formula 1 si interrogano su quello che sarà l’ultimo atto dei due piloti con Mercedes e Ferrari in questo 2024 che sta per iniziare. La notizia bomba del passaggio del sette volte iridato a Maranello nel 2025 è deflagrata con grande anticipo, tanto da rendere i prossimi 12 mesi una lunga attesa.

Dal canto suo lo spagnolo non ha preso di buon grado la mancata firma sul rinnovo e al di là delle dichiarazioni di facciata non può essere di certo con l’umore al top. Da ottimo uomo squadra si è detto pronto ad aiutare Leclerc qualora ce ne fosse bisogno, mentre a Brackley tra Lewis e Russell rischia di esserci più maretta. Toto Wolff dovrà far convivere il presente-passato e il futuro, ovviamente orientando le proprie scelte più verso la gioventù dell’ex Williams. Un annuncio di addio così precoce rischia di essere quindi un boomerang per il driver di Stevenage, come sottolineato anche dal grande rivale Max Verstappen.

Hamilton, si rischia uno stallo con la Mercedes: le parole di Verstappen sono molto chiare

In una recente intervista al sito ‘racingnews365.com’, Max Verstappen si è voluto soffermare su quella che potrebbe essere una grossa difficoltà per Hamilton in questo 2024. “Arriverà un momento in cui Toto Wolff dovrà escludere Lewis dalle riunioni tecniche, visto che non potrà avere accesso ad alcuni informazioni”.

L’olandese poi aggiunge: “Sono sicuro comunque che Hamilton darà sempre il massimo per ottenere delle vittorie che saranno comunque sue“. Di certo il problema di non poter condividere con il team le indicazioni sul futuro sviluppo della vettura si sommerà a quello sull’approccio da dare allo stile di guida della W15, che sarà sempre più orientato su Russell. Insomma Lewis dovrà adattarsi ad una macchina che rischia di non sentire sua. Un handicap in più con cui convivere nel tentativo di dare fastidio a Max Verstappen e alla sua invincibile Red Bull.