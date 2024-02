Lutto nel mondo del calcio: addio alla bandiera, fan in lacrime

Lutto nel mondo del calcio: se n’è andata una leggenda a livello internazionale, protagonista per diversi anni anche nel campionato italiano

Il mondo del calcio si stringe a lutto attorno a una delle sue bandiere, recentemente scomparsa dopo una lunga e grave malattia, che negli ultimi anni ne aveva causato il ritiro dalle scene. Un giocatore che ha fatto la storia a livello internazionale, disputando anche una Coppa del Mondo e prendendo parte a un evento molto discusso della storia del calcio. E che, nel corso della sua lunga carriera, ha anche militato per diversi anni nel campionato italiano.

Non sono in tanti i tifosi nel nostro paese, specialmente tra i più giovani, che si ricordano di Jorge Toro. Eppure, il centrocampista cileno ha trascorso quasi un decennio in Italia, militando in tre squadre diverse. In precedenza era stato tra i protagonisti dell’incredibile terzo posto conquistato dal Cile nei Mondiali casalinghi del 1962. In quell’occasione prese parte anche alla cosiddetta Battaglia di Santiago, la rocambolesca sfida tra Cile e Italia in cui segnò il gol del 2-0 dei sudamericani.

Nato a Santiago del Cile nel 1939, Jorge Toro è stato uno dei migliori esponenti di quella generazione d’oro del calcio cileno. Dopo aver giocato in Italia, negli anni Settanta aveva fatto ritorno a casa per concludere la carriera. Viveva ancora lì, nella località costiera di El Quisco, vicino Valparaiso, quando è morto, lo scorso 16 febbraio, all’età di 85 anni. Nel 2017 gli era stata diagnosticata la leucemia, e da allora si era ritirato dalle scene per curarsi in tutta tranquillità e stare accanto alla sua famiglia.

La grande carriera di Jorge Toro: lutto nel calcio per il campione cileno

Centrocampista di grande caratura tecnica e spirito offensivo, Jorge Toro era cresciuto nel Colo Colo, uno dei più grandi club cileni, guadagnandosi il posto in nazionale. A soli 23 anni, fu una delle rivelazioni dei Mondiali e, nonostante il suo ruolo nella discussa Battaglia di Santiago, dopo il torneo si trasferì a giocare proprio in Italia. Firmò con la Sampdoria, dove però non si ambientò del tutto, e arrivò a disputare un’unica stagione, con 5 gol in 23 partite.

Fece molto meglio al Modena, dove giocò in due riprese, intervallate da una breve esperienza all’Hellas Verona. Il suo periodo nel club emiliano è stato decisamente il più fortunato della carriera di Toro, che infine nel 1971 decise di fare ritorno in Cile. In patria vestì ancora le maglie di Union Española, Deportes Concepción, Audax Italiano e Deportes La Sirena, prima di ritirarsi definitivamente dal calcio nel 1976. Con la maglia della Roja, Jorge Toro ha disputato 29 incontri, segnando 6 reti.