Melissa Satta è alle spalle: il cuore sui social di Berrettini parla chiaro

Altro che Melissa Satta, nel cuore di Matteo Berrettini c’è un’altra persona che ama allenarsi con lui sul campo da tennis

Le vicende extra campo continuano a lasciare i fan con il fiato sospeso. Nel caso del mondo del tennis tutta ‘colpa’ della storia d’amore tra Matteo Berrettini e la showgirl Melissa Satta. I due si sono frequentati per un periodo, fino a diventare la nuova coppia del momento, ma ad oggi gli esperti continuano a parlare con grande insistenza della possibile separazione.

Fulmine a ciel sereno per i fan della tanto chiacchierata coppia che fino a poco tempo fa sembrava bruciare di passione mentre ora tutto questo appare già come un lontano ricordo. Arrivato l’inverno, anche il loro fuoco sembra essersi esaurito. Ciononostante, al momento l’addio non è ancora stato reso ufficiale quindi è tutto da decifrare.

Nel frattempo il tennista ha trovato il modo per distrarsi e a quanto pare nella sua testa non c’è più molto spazio per la sempre attraente ex velina. Se nelle scorse settimane c’è chi aveva avanzato l’ipotesi di famiglia allargata, oggi la sensazione è che presto ognuno possa andare per la propria strada

Berrettini dopo la Satta: il tennista è già in buona compagnia

Un peccato, è vero, anche perché Matteo aveva persino conosciuto Maddox Prince, figlio della Satta avuto della sua precedente relazione. Il piccolo Boateng e il tennista apparivano molto affiatati sui social ma purtroppo l’addio potrebbe farli definitivamente perdere di vista. In attesa di capire cosa succederà alla coppia, Berrettini ha deciso di tornare in campo e di farlo accompagnato da una persona per lui assolutamente speciale: il fratello Jacopo.

Zaino in spalla, abiti da lavoro e cemento sotto i piedi per i fratelli Berrettini che hanno deciso di tornare ad allenarsi insieme. Lo scatto, condiviso sui loro account social, non ha lasciato indifferente il pubblico che ha voluto fare ai due dei profondi e sentiti complimenti. A quando pare Matteo vuole riprendere in mano la sua carriera mentre Jacopo, così si chiama il fratello più piccolo, sogna il definitivo salto di qualità.

Profonda dedica da parte del noto tennista che ha ammesso che suo fratello è cresciuto e che presto potrebbe anche diventare più bravo di lui. Ad oggi che ne sarà del loro futuro non è dato saperlo, la cosa certa è che il pubblico sarà sempre pronto a fare il tifo per entrambi.