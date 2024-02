Ferrari, stangata incredibile: l’annuncio che fa gongolare la Red Bull

La Red Bull potrà permettersi addirittura il lusso di commettere qualche errore durante il lungo percorso poiché, stando a pareri autorevoli del paddock, non avrebbe rivali

Nell’atmosfera vibrante di attesa che circondava la presentazione della W15, Toto Wolff, l’abile artefice di strategie dietro il muro dei box della Mercedes, tramite le sorprendenti parole proferite è parso già inchinarsi davanti ad un inevitabile epilogo.

“La Red Bull si ergerà come inarrivabile, auspichiamo d’essere almeno i primi tra gli inseguitori” ha confessato con un filo di amarezza mentre il suo sguardo si smarriva tra le nebbie dell’incertezza che avvolgono la nuova stagione. Ma chi saprebbe discernere se quel gesto sia stato un’autentica resa oppure un raffinato gioco d’ingegno, un’abile tessitura di tattiche future?

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, avvolto nell’atmosfera fumosa della sala riunioni, ha accolto con un cenno di assenso le parole del suo rivale. Tuttavia, dietro il suo gesto, risiede un’intelligenza acuta, capace di penetrare gli oscuri recessi delle intenzioni degli avversari.

La Red Bull, incarnazione di una forza silente, celata nei meandri delle normative, attende il momento propizio per irrompere sulla scena, come una belva liberata dopo lungo tempo di cattività. “La Red Bull potrebbe mantenere il suo dominio”, proferisce Stella con tono che trasuda la sapienza accumulata nei decenni trascorsi sulle piste. Un annuncio che preclude il lusso di sognare ai propri tifosi e che al contempo fa gongolare la Red Bull, mettendo già ko la Ferrari e tutte le altre.

Che stangata per la Ferrari: neanche presa in considerazione!

“Penso che all’inizio della stagione la Red Bull continui a godere di un certo vantaggio – le parole di Andrea Stella riportate da ‘Formula1passion’ – dico questo perché non hanno sviluppato molto la vettura l’anno scorso e credo sia ragionevole aspettarsi che abbiano accumulato, diciamo, un po’ di conoscenza e di sviluppo l’anno scorso che sarà capitalizzato sulla vettura del 2024. Questa è la mia aspettativa”.

Il sipario del Campionato mondiale di Formula 1 è prossimo a sollevarsi con un lento sospiro, come fosse un velo tirato via dalla mano del destino stesso. L’assordante rombo dei motori pervade l’aria, carico di una solennità che si diffonde anno dopo anno tra gli spettatori. Di riflesso, tutto ciò è una stangata incredibile per la Ferrari, non considerata oppositrice credibile allo strapotere Red Bull.

Davanti agli occhi ansiosi del pubblico, si stagliano due titani dell’asfalto, la Mercedes e la McLaren, come guardiani imponenti contro l’orizzonte minaccioso del Circus. Non è solo una gara di velocità che attende di principiare, ma una lotta di ingegni, un balletto di astuzie orchestrato dalle menti più acute degli ingeneri e la volontà indomita dei piloti che brandiscono le redini della propria destrezza.