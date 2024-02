Formula 1, Rosberg lo ha detto davvero: annuncio sul ritorno

L’annuncio dell’ex pilota sul suo ritorno: ecco le parole dell’ex Mercedes, Nico Rosberg sulla Formula 1

L’inizio del campionato di Formula 1 è sempre più vicino ed ormai conosciamo quasi tutti i dettagli delle monoposto che lo andranno ad affrontare. Le abbiamo viste tutte, alcune con colori ed anche nomi nuovi di zecca, conosciamo le formazioni dei piloti ma per ora non ci resta che fare pronostici. L’asfalto invece, darà le prime sentenze a partire dal 3 marzo in Bahrain. Da quella gara potremo già capire diverse cose.

Innanzitutto ci sarà da vedere se la Red Bull di Verstappen è realmente ancora la più forte o se le Mercedes e le Ferrari vi si saranno avvicinate. E poi Hamilton, darà il 100% fino alla fine per vincere un altro Mondiale già da ora o ci riproverà tra un anno tra le fila della Rossa? A questo e ad altri quesiti stanno provando a rispondere diversi ex addetti ai lavori e piloti e tra loro c’è anche il fortissimo ex campione, Nico Rosberg.

F1, ritorno Rosberg: annuncio ufficiale

Quattro stagioni in Williams e poi il passaggio in Mercedes dove farà vedere davvero grandi cose. Rosberg ha corso con la squadra di Brackley dal 2010 al 2016 vincendo anche un campionato al suo ultimissimo anno di F1. Chi quindi, meglio del tedesco che in Mercedes ci ha vissuto per 7 anni, può capire cosa voglia dire far parte di una scuderia così competitiva? Proprio lui che Lewis Hamilton lo conosce benissimo, ha dato una risposta alla domanda più frequente delle ultime settimane.

Intervistato da ‘Süddeutsche Zeitung’, il trentottenne ha infatti detto la sua proprio sul passaggio di Hamilton alla Ferrari che avverrà nel 2025: “Sono rimasto sorpreso. Ma se guardiamo al quadro generale, ci sono due team leggendari per cui tutti vorrebbero correre: la Ferrari e la Mercedes e dunque posso capire che sta realizzando un sogno personale“.

Anche l’ex pilota quindi si unisce alla sfilza di personaggi dello sport che ammettono di comprendere perché The Hammer abbia compiuto una scelta così coraggiosa dopo tantissimi anni con la stessa scuderia. In fondo Hamilton è un pilota che dopo tanti successi e con il talento che ha, può permettersi anche di provare un cambiamento così radicale. La speranza dei tifosi ora è semplicemente che gli venga consegnata una Ferrari super competitiva.

Infine, a Rosberg che si è ritirato giovanissimo, viene chiesto anche di un suo possibile ritorno in F1. Categorico, il tedesco è già pronto a rispondere: “Per me è finita, non ho in programma un ritorno. Dovrei prepararmi un anno intero, anche solo per allenare nuovamente il mio cervello. Un pilota da corsa deve reagire in maniera super veloce e dopo questa lunga pausa ho perso questa attitudine”.



Ed infine: “La mia scelta di lasciare è stata attentamente ponderata, era il momento giusto: uscire di scena al massimo livello”.