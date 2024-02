Inzaghi, ansia per Thuram

Una contrattura all’adduttore della gamba destra: così ieri in tempo reale l’Inter ha aggiornato sulle condizioni di Marcus Thuram che ha lasciato il terreno di gioco nel primo tempo della sfida contro l’Atletico. Domani gli esami strumentali che chiariranno l’esito dell’infortunio e i tempi di recupero del partner d’attacco di Lautaro Martinez che oltre alla trasferta del Via del Mare dovrebbe saltare il recupero della 21esima giornata contro l’Atalanta. L’entità dell’infortunio sarà più chiara domani oltre ai reali tempi di recupero, essenziali per capire quante partite salterà, con l’obiettivo Wanda Metropolitano alla portata.