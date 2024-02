Berrettini-Sinner, accadrà tra pochissimo: finalmente insieme

Matteo Berrettini e Jannik Sinner di nuovo insieme, l’attesa dei tifosi sta per finire: ormai manca davvero poco

Il tennis italiano, per un po’, ha avuto due ‘punte’ formidabili. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono entrati nella top ten del ranking mondiale e hanno iniziato a giocarsela alla pari con tutti. La crescita vertiginosa dell’altoatesino lo ha portato adesso alla posizione numero 3, e addirittura a mettere nel mirino il primato. Parallelamente, le cose, purtroppo, non sono andate molto bene per Berrettini, che ha intrapreso al contrario una discesa altrettanto ripida.

Molto sfortunato il romano nelle ultime due stagioni, caratterizzate da infortuni di ogni genere. Oggi, Berrettini è largamente fuori dalla top 100 e non vede il campo per match ufficiali da mesi, dopo lo stop della fine dell’estate per un infortunio alla caviglia in campo. Sperava di poterci essere agli Australian Open, ma ancora una volta le sue condizioni non erano ottimali e si è ritirato prima di cominciare. Mettendosi ancora una volta a posto e allenandosi per farsi trovare pronto.

Dopo un periodo di silenzio, Berrettini ha preso la parola, mettendoci la faccia. Prima con un video sui social, in cui ha ringraziato tutti i supporters per l’incoraggiamento in un periodo per lui molto difficile, quindi con una conferenza stampa in cui ha illustrato i suoi prossimi programmi. Per un ritorno in campo che finalmente si avvicina, nella speranza di rivederlo competitivo e ai livelli cui lo avevamo lasciato: appena due anni fa, del resto, era numero 6 del mondo.

Berrettini, finalmente il ritorno in campo: con Sinner va all’assalto di un traguardo prestigioso

Le imprese di Sinner lo spingono a dare il meglio per cercare di tornare alla grande. E finalmente, rivedremo Berrettini in gara insieme a Jannik, come non accadeva ormai da diverso tempo.

L’ultimo torneo cui avevano partecipato insieme erano stati gli Us Open dello scorso anno, quelli in cui Berrettini si era infortunato al secondo turno. L’occasione del rientro di Matteo sarà il Masters 1000 di Miami. Un torneo cui, essendo passati oltre sei mesi dalla sua ultima partita per infortunio, Berrettini potrà accedere in tabellone principale, al quale si è iscritto, grazie al ranking protetto. Matteo salterà invece Indian Wells, preparandosi all’appuntamento in Florida tramite il Challenger di Phoenix.