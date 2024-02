Alonso batosta la Ferrari, l’annuncio scatena la furia dei tifosi

La sentenza di Alonso riguardante la stagione corrente ha fatto infuriare non poco i tifosi: quando si dice che l’onestà non sempre ripaga

Fernando Alonso è uno dei piloti dotati di maggiore esperienza in Formula 1. Ha compiuto il suo esordio in questa competizione nell’ormai lontano 2001, e da quel momento in poi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Sono arrivate anche tante soddisfazioni come i due titoli mondiali consecutivi conquistati nel 2005 e nel 2006.

Insomma, il fuoriclasse asturiano è uno di quelli che nel Circus conta, e anche parecchio. Questo non significa ovviamente che tutto ciò che dice corrisponda a verità assoluta, ma la sua opinione ha un peso specifico non indifferente. Opinione che alcuni tifosi sembrano non aver gradito, andando su tutte le furie dopo averlo sentito pronunciare queste parole.

Fernando Alonso fa arrabbiare i tifosi

Tra tutti i tifosi che Alonso ha fatto arrabbiare con le sue dichiarazioni, alcuni in particolari sembrano essersi particolarmente risentiti. Come da titolo, si tratta dei tifosi della Ferrari. Lo scorso 2023 i seguaci della Formula 1 hanno avuto probabilmente la testimonianza più limpida e solare del dominio che la Red Bull sta esercitando sulla competizione.

Verstappen è riuscito infatti a trionfare su quasi tutte le gare della stagione, mancando all’appuntamento soltanto una volta. Uno score impressionante, che testimonia come il gap con le altre scuderie sia ancora decisamente molto alto. Questa situazione di dominio piace ovviamente soltanto a chi di interesse, generando non poca frustrazione nei confronti di chi parteggia per i team avversari.

Si sperava che l’egemonia di Milton Keynes potesse diminuire a partire dall’anno corrente, ma non c’è chissà quale sicurezza sul fatto che ciò possa avvenire. Il primo ad aver nutrito dei dubbi è stato proprio Alonso, che lo ha fatto capire tramite alcune dichiarazioni non troppo velate. Per quanto il pilota di 41 anni abbia ribadito di non poter predire il futuro, la direzione in cui la stagione andrà sembra molto chiaro.

A detta sua, ci sono ben 19 piloti convinti di aver già perso in partenza. Dubbio ragionevole, che porterà tutti gli altri professionisti a capire cosa farà la Red Bull negli impegni futuri. Al momento però, il concept di macchina presentato dalla scuderia austriaca non sembra promettere bene (per gli altri). Che questo sia l’ennesimo anno a bocca asciutta per gli avversari? Presto per dirlo.

Certo è che in molti hanno già tirato le loro somme, e visti i trascorsi risulta molto difficile biasimarli.