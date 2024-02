ESCLUSIVA SI Sassuolo, Bigica soluzione più comoda. Sondaggio per Gattuso

Aggiornamenti importanti sul nuovo allenatore del Sassuolo: neroverdi sconfitti ieri in casa da un Empoli che continua il suo magic moment. Alessio Dionisi non è riuscito ad invertire un trend negativo, con la dirigenza che è intervenuta con l’obiettivo di dare una scossa ad una squadra che non riesce più a vincere.

Così pochi minuti fa, Alfredo Pedullà, ha fornito nuove indicazioni sulla panchina del Sassuolo: “Il Sassuolo decide: alle 13 va in campo Bigica con la Primavera e affronta la Lazio, può essere la soluzione più comoda. Tra i soliti nomi fatti (Semplici compreso, ma non ancora contattato) emerge anche un sondaggio – appena un sondaggio – con Gattuso esonerato dall’OM”.