Il Liverpool vince la Coppa di Lega: Van Dijk piega il Chelsea

Il Liverpool fa propria la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, battendo nuovamente, come due stagioni fa, il Chelsea nella finale giocata a Londra, nella magnifica cornice del Wembley Stadium. Dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari, la gara è stata decisa nei minuti finali dei tempi supplementari, sbloccata al 118′ da Virgil Van Dijk con un’incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per i Reds di Jurgen Klopp si tratta del decimo successo nella storia della competizione, arrivata nell’ultima stagione con il tecnico tedesco sulla panchina. Occasione sprecata per Mauricio Pochettino, che manca l’opportunità di vincere il suo primo titolo da allenatore dei Blues.