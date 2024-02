Inter, formazione inedita al Via Del Mare: obiettivo decima del 2024

Diversi cambi di formazione rispetto alla vittoria contro l’Atletico Madrid: una nuova Inter si appresta a scendere in campo in Salento contro il Lecce di D’Aversa. La squadra allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della decima vittoria del 2024. Percorso praticamente perfetto per i nerazzurri che vogliono consolidare la vetta della classifica mantenendo inalterato il vantaggio sulle inseguitrici nonostante la Juve giochi prima e il Milan sia atteso dal big match della 26esima giornata contro l’Inter.

Tante le novità nell’undici titolare: l’allenatore piacentino deve rinunciare a Thuram e Acerbi infortunati. Conferme per de Vrij dal primo minuto e Sanchez che dovrebbe vincere il ballottaggio con Arnautovic, match winner dell’andata degli ottavi di finale di Champions contro i Colchoneros dell’ex Simeone. In difesa Bisseck e Carlos Augusto daranno respiro a Pavard e Bastoni, con Audero che sostituirà Sommer tra i pali. Due sole conferme nel quintetto di centrocampo con Dimarco e Mkhitaryan insostituibili: Asllani e Dumfries più di Calhanoglu e Darmian con Frattesi certo di un posto in mediana.

Recuperare le fatiche di Champions con l’occhio che strizza al recupero della 21esima giornata: l’Inter scenderà in campo mercoledì contro l’Atalanta, un impegno sicuramente più ostico rispetto a quello di questa sera contro il Lecce che cercherà in tutti i modi di impensierire un’Inter che, fino a questo momento, non ha mostrato alcun segnale di cedimento, dimostrando di essere un rullo compressore e, soprattutto, la squadra più forte in Serie A.