“Mai stato tifoso dell’Inter”: ecco la verità in diretta

Una rivelazione importante permette di fare chiarezza su uno dei portieri più forti del momento Serie A: annuncio che coinvolge l’Inter

L’annuncio smuove le acque nel calciomercato: le preferenze di tifo di un calciatore del nostro campionato non sarebbero rivolte all’Inter come si poteva credere sino a qualche settimana fa.

L’Inter è prima in classifica ma non è la squadra del cuore di Di Gregorio. Un colpo di scena che emerge nel corso di un’intervista su Tv Play, l’agente del portiere del Monza ha messo in chiaro quale siano le intenzioni del suo assistito.

Ha così smentito il tifo del calciatore verso il club meneghino anche se come professionista sa comunque essere riconoscente alla squadra che lo ha comunque cresciuto nel suo settore giovanile. I tifosi nerazzurri, dopo queste dichiarazioni, sono rimasti decisamente perplessi.

Di Gregorio, l’agente parla del suo futuro

Le indicazioni di mercato spiazzano per il prossimo futuro: Michele Di Gregorio del Monza potrebbe andare in una nuova big italiana. Carlo Alberto Belloni è il procuratore di uno dei migliori portieri del nostro campionato e ha svelato come non ci sia un tifo in particolare per i nerazzurri, ma solo riconoscenza: “Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Inter, per il fatto di essere cresciuto lì, ma non è un tifoso dei nerazzurri. Da quando è uscito contrattualmente dalla società non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita per il futuro”.

Di Gregorio torna in ballo per l’estate, il rendimento dell’estremo difensore è migliorato nel corso del tempo e ha la giusta maturità anche per compiere il salto di qualità. È cercato sia in Italia che all’estero, l’agente ha quindi ammesso che i rapporti sono rimasti di cordialità: “C’è stata solo una chiacchierata prima di Natale, ma niente di più. I nerazzurri non hanno la forza economica per un’offerta importante”.

Il futuro del portiere resterà in ballo, la piazza nerazzurra è rimasta quanto meno delusa dall’ascoltare le parole dell’agente Belloni. I tifosi sognavano di avere un altro ex prospetto del settore giovanile in campo, un po’ come ha fatto Dimarco che, dopo esser cresciuto nei vari prestiti, è tornato all’Inter diventando il padrone della fascia mancina. Di Gregorio potrebbe aver ben altri progetti in testa: la Juve lo potrebbe sondare per il post Szczesny ma il Monza valuta il suo portiere venti milioni di euro e non farà sconti.