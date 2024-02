Sinner primo in classifica ATP: l’indizio che non lascia dubbi

La rapidissima ascesa di Jannik Sinner e i suoi ultimi trionfi in Austrralia e Oamnda fanno sognare i tifosi: ora arriva la notizia più bella

La famiglia e gli affetti prima di tutto, anche del tennis. Per questo Jannik Sinner dopo il trionfo nell’ATP 500 di Rotterdam è tornato qualche giorno in Val Pusteria dai genitori. Ora però è di nuovo a Montecarlo per allenarsi e per andare a caccia del suo prossimo obiettivo, diventare numero 1 al mondo.

Le prime tappe saranno quelle del Sunshine Double negli Stati Uniti, i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami che saranno gli appuntamenti centrali di marzo. A seguire, altri tornei dal massimo punteggio e montepremi. Dal 7 aprile sulla terra di Montecarlo che per lui è diventata casa e tre settimane dopo ancora terra a Madrid. Poi però il ritorno a Roma per gli Internazionali che inizieranno l’8 maggio e infine il Roland Garros dal 26 maggio.

In una lunga intervista concessa a ‘Sportmediaset’ nelle scorse ore, il campione bolzanino ha parlato dei suoi programmi e delle sensazioni attuali. A cominciare dal fatto che vuole fare meglio a Roma, dove nel 2023 fu eliminato negli ottavi di finale dall’argentino Francisco Cerundolo. Ma non aveva la serenità e le convinzioni nel suo gioco che ha oggi. In più ci sarà il tifo degli italiani a fare la differenza.

Uno dei suoi grandi obiettivi di questa stagione però è il torneo olimpico, ancora a Parigi e subito dopo l’erba di Wimbledon. “Andrò per provare a prendermi una medaglia. Wimbledon è una sfida che mi piace, conoscere una superficie un po’ diversa. Devi fare tanta amicizia con l’erba, a volte rimbalza male, a volte scivoli…”.

Sinner primo in classifica ATP: arriva la notizia più bella per tutti i tifosi

Quando, alla fine degli Australian Open 2022, era arrivata la sua decisione ufficiale di separarsi da Riccardo Piatti non tutti avevano capito e condiviso. Dire addio al coach che lo aveva preso ragazzino portandolo a Bordighera e che l’aveva fatto arrivare fino ai tornei ATP sembrava un azzardo.

In realtà però è stata una scommessa vinta e non lo dicono solo i risultati degli ultimi mesi, a cominciare dalla vittoria negli Australian Open 2024. Grazie alla cura di Simone Vagnozzi tutti i giorni e alla supervisione di Darren Cahill, Jannik ha tirato fuori tutte le sue potenzialità. Fisicamente è cresciuto molto, ha liberato la testa dai cattivi pensieri ed è arrivato al livello dei big, cominciando da Nole Djokovic.

Ecco perché il suo prossimo obiettivo, anche se lui non ne parla apertamente, sarà quello di puntare a diventare numero 1 della classifica ATP. Intanto se dovesse vincere anche sul cemento di Indian Wells salirebbe ancora, diventando il numero 2 e superando così Carlos Alcaraz.

Ma entro la fine dell’anno sarà in cima al mondo. Almeno questa è l’idea dei più importanti siti di betting che operano in Italia. Giocare adesso Sinner come numero 1 a fine 2024 ha quotazioni che partono da 1,80 per finire a 2,50, quindi molto basse. E i siti di scommesse non fanno il tifo, semplicemente ragionano sui fatti.