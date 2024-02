Arriva la richiesta ufficiale: colpo di scena Sinner

Jannik Sinner “cambia ruolo”, un nuovo scenario potrebbe coinvolgere il tennista durante una manifestazione molto importante

Il 2023 è stato un anno d’oro per Jannik Sinner che si è mostrato al mondo come uno dei più luminosi astri nascenti appartenenti al tennis. Un bel vanto per l’Italia ha fatto dell’atleta altoatesino una delle sue massime espressioni di sport, soprattutto perché le sue prestazioni non sono state frutto del caso ma si è trattato di un prestigioso percorso di crescita per lui che in questo 2024 appena iniziato sembra già non avere rivali.

Gennaio e febbraio sono stati due mesi da sogno per il giovane tennista, che ad agosto spegnerà 23 candeline, e che dopo essersi aggiudicato il suo primo Grande Slam grazie al trionfo agli Australia Open, dove tra gli altri ha battuto anche il campione indiscusso Novak Djokovic, ha continuato a fare benissimo anche durante le altre manifestazioni. Giusto una manciata di giorni fa si è portato a casa anche gli ATP 500 in terra olandese ed ora è il numero 3 del mondo.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, la carriera di Sinner è già destinata a rimanere nella storia. Nemmeno i suoi colleghi sportivi, appartenenti a tutte le discipline, hanno potuto fare a meno di apprezzare le gesta del campione. Uno di loro ha pensato persino di proporre Sinner in una veste per lui assolutamente inedita. Sarebbe un vanto per il tennista e per tutta l’Italia dello sport.

Svolta Sinner, nuovo ruolo in arrivo

Nonostante le soddisfazioni siano state tante nel giro di poco tempo, Sinner non sembra avere la minima intenzione di accontentarsi. Il 2024 è ancora molto ricco di impegni e il tennista originario di San Candido dovrà recuperare tutte le energie se vorrà fare bene anche durante i prossimi appuntamenti: il più prestigioso si svolgerà in estate e lo vedrà partecipare alle Olimpiadi. A Parigi, tuttavia, secondo il cestista Achille Polonara, il tennista dovrà andarci con un compito ben preciso.

Quello di fare da portabandiera. Si tratta di una vera e propria richiesta da parte dell’ala grande della Virtus Bologna che, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si è confessato uno dei maggiori tifosi del tennista. Polonara ha vissuto un momento difficilissimo visto che gli è stato scovato un tumore dopo un test antidoping, ma ora che il peggio sembra essere alle spalle vuole tornare a godersi lo sport.

Sia da professionista in campo che da semplice appassionato. Durante le prossime Olimpiadi l’Italia è chiamata a confermare quanto di buono fatto a Tokyo qualche anno fa e per Polonara presentarsi con Sinner portabandiera sarebbe il miglior biglietto da visita: “Portabandiera? Sinner. Penso che dovrebbe sfilare lui con la bandiera. È lo sportivo italiano che sta dominando più di tutti a livello mondiale. Grazie a lui mi sono avvicinato e appassionato al tennis”.