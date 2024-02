Inter, non solo belle notizie: tegola imprevista per Inzaghi!

In una squadra che vola come l’Inter non ci sono solo buone notizie, nemmeno in un momento in cui tutto sembra funzionare alla perfezione. La grande prova fornita al Via del Mare contro il Lecce anche da parte delle seconde linee è stata oggettivamente confortante, ma gli impegni sono tanti e gli infortuni sono dietro l’angolo.

In giornata si sono registrati i riscontri delle visite approfondite cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu, vero leader della linea mediana nerazzurra. Il turco è stato vittima di un risentimento muscolare che lo ha reso indisponibile per l’ultimo impegno di campionato e potrebbe non essere finita qui.

Il club nerazzurro ha infatti diramato un comunicato in cui si specificano le condizioni fisiche del regista comprese di tempi di recupero da stabilire nei prossimi giorni. Ecco il comunicato dell’Inter: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.