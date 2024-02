Pazzesco Nadal: i tifosi sono scioccati

Nadal è uno dei tennisti più forti nella storia di questo sport. I tifosi sono rimasti scioccati di fronte all’incredibile notizia

Tra i principali rappresentanti del tennis mondiale non possiamo non menzionare Rafa Nadal: lo spagnolo ha scritto pagine importantissime nella storia di questo sport trionfando in ogni dove. Il torneo che ha maggiormente rappresentato il classe 1986 è il Roland Garros: a Parigi, sulla terra rossa, è stato capace di vincere quattordici volte. Numeri incredibili per un giocatore con una resistenza fisica fuori dal comune.

A livello tecnico il suo rovescio ma soprattutto il dritto sono sempre stati molto difficili da contenere per gli avversari. Nadal non sta attraversando un bel momento a livello fisico: lontano dai campi per diverso tempo, a Brisbane contro Thompson, è stato costretto ad un nuovo stop dopo più di due ore di gioco e questo è il segno di come le problematiche non siano state del tutto risolte.

La speranza è che lo spagnolo possa trovare pace in modo da vederlo ancora protagonista prima del ritiro. Difficile trovare l’erede di Nadal ma se proprio dovessimo indicare un giocatore bisognerebbe menzionare Alcaraz, anche lui spagnolo. Classe 2003, anche lui sta dimostrando di avere le potenzialità per dominare nel circuito molto a lungo: due i tornei del grande slam vinti fino ad ora e qualche difficoltà fisica di troppo.

L’ultimo stop in ordine di tempo è arrivato all’ATP di Rio dove è stato costretto ad abbandonare il torneo ai sedicesimi di finale. Notizia che ha portato non poche preoccupazioni tra i fan di Alcaraz in vista del prossimo appuntamento dello spagnolo, in programma il 3 marzo. Un match di esibizione proprio contro Nadal.

Alcaraz vs Nadal: prezzi folli

Il presente e il futuro del tennis spagnolo contro una leggenda come Nadal: l’esibizione del prossimo 3 marzo, a Las Vegas presso l’MGM Resorts alla Michelob ULTRA Arena al Mandalay Bay Resort and Casino, è attesa da tutti. Si tratta del Netflix Slam che sarà trasmesso proprio sulla nota piattaforma.

Gli spettatori, oltre a vedere il match, hanno diverse possibilità a disposizione tra cui una vera e propria sessione di allenamento con Alcaraz e Nadal. Esperienza imperdibile nonostante i prezzi non siano proprio abbordabili: il costo, come riportato da ‘fanpage’, infatti è di 150 mila dollari, ovvero 140 mila euro per partecipare ad una lezione con uno dei due tennisti spagnoli. A questo bisogna aggiungere la possibilità di una sessione di gruppo con entrambi al costo di 50 mila dollari.