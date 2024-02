Accordo con Sainz: ecco con chi correrà nel 2025

Il Mondiale di Formula Uno è ormai vicino alla sua partenza. Intanto non si fermano assolutamente i rumors inerenti al mercato

Questioni di giorni e il tanto atteso Mondiale di Formula Uno avrà finalmente il suo inizio. Si parte dal Bahrain, Max Verstappen difende il titolo dall’assalto di rivali importanti, basti pensare a campioni come Lewis Hamilton e Fernando Alonso e giovani in rampa di lancio come Charles Leclerc (sempre più esperto a dire il vero) e George Russell.

La Red Bull parte come grande favorita, Verstappen ha vinto 19 Gran Premi su 22 nell’ultima stagione e anche ora in molti pensano ad un suo nuovo dominio. Ferrari e Mercedes in particolare, senza dimenticare Aston Martin, proveranno a fermare il campione olandese, ma le ultime sensazioni (e gli stessi addetti ai lavori) lasciano presagire che sarà piuttosto dura. In ogni caso parliamo di un’annata particolare e di transizione. Poche settimane fa la Ferrari ha fatto un annuncio bomba ingaggiando Lewis Hamilton, pluricampione che concluderà cosi la sua carriera a Maranello.

Inevitabilmente questa mossa scuote e non poco il mercato dei piloti, la Mercedes cerca un sostituto di Hamilton mentre in casa Ferrari Lewis sostituirà Carlos Sainz. Proprio su quest’ultimo – più volte nelle ultime settimane – sono nati rumors di mercato e c’è curiosità su quale sarà la sua scelta. Si è parlato di Audi, ma la storica monoposto approderà in Formula Uno tra due anni e nelle ultime ore dalla Spagna è nato un nuovo clamoroso rumors.

Carlos Sainz approda nel top team

Come riportano in Spagna – nello specifico ‘El Nacional’ – Sainz è probabilmente il principale candidato per sostituire Sergio Perez in Red Bull, affiancando cosi il pluricampione del mondo Max Verstappen. Nelle ultime settimane si era parlato di un clamoroso approdo di Alonso nella compagine austriaca, ma in molti all’interno della squadra avrebbero dubbi sul rapporto tra Alonso e Verstappen, due ‘prime donne’ e sicuramente non semplici da gestire. Per questo per Alonso è più probabile una permanenza in Aston Martin, fino alla scadenza del contratto e in generale fino al suo ritiro.

Per Perez il futuro alla Red Bull è al momento piuttosto complicato, ha il contratto in scadenza e – a meno di una grande stagione – difficilmente rinnoverà. Da qui la scelta in casa Red Bull di trovare un sostituto di livello e Sainz è un pilota di tutto rispetto. Sarebbe un ritorno per la coppia Sainz-Verstappen con i due che – a inizio carriera di entrambi – cominciarono la propria avventura in Formula Uno in Toro Rosso. Rumors importanti e occhio al futuro di Sainz.