Affare fatto: il Presidente del Porto è rassegnato. Le porte dell’Inter sono aperte

Rassegnazione, ma anche affetto e riconoscenza. C’è tutto nelle parole del Presidente del Porto Pinto da Costa, destinato a dire addio ad uno dei gioielli più preziosi della sua collezione.

ADDIO SFIORATO IN ESTATE

Si tratta dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi, che già in estate era stato oggetto di trattative prolungate per un trasferimento lontano dal “Do Dragao” e che concretizzerà la sua uscita dal club lusitano la prossima estate. Il contratto di Taremi con il Porto, infatti, vedrà la sua naturale scadenza nel prossimo mese di giugno e non è un mistero che la sua nuova tappa a livello professionale sarà proprio nella nostra serie A.

LA PROSSIMA TAPPA

Il destino di Taremi è già scritto, e lo porterà a rimpolpare l’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi versione 2024/25. Nelle idee dei nerazzurri il bomber dovrà rappresentare quell’attaccante dotato di fiuto del gol e tecnica sopraffina che dai tempi di Edin Dzeko ha sempre fatto capolino nel reparto avanzato dei nerazzurri.

L’ADDIO DI PINTO DA COSTA

Le parole del Presidente del Porto, rilasciate in giornata a margine di un evento presso la Câmara Municipal das Caldas da Rainha, hanno svelato senza mai nominare i nerazzurri, che l’addio tra le parti è ormai solo questione di tempo: “Taremi è un giocatore importante, sono importanti tutti; ma è più importante chi gioca. Taremi o qualsiasi altro giocatore. Come accade in tutti i grandi club, come il PSG, i giocatori finiscono il contratto e sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, possiamo solo augurare loro di essere felici”