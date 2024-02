Atalanta, i numeri dell’attacco fanno sorridere Gasperini

Una stagione fin qui al di sopra delle aspettative per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dopo il pareggio contro il Milan, sempre a San Siro, domani affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. Davanti la migliore squadra, per rendimento e prestazioni, del nostro campionato, ma la Dea è pronta a rovinare la festa a Lautaro e compagni, cercando di abbattere il muro difensivo dell’Inter (migliore difesa in Serie A).

Con 48 gol all’attivo in campionato, l’Atalanta si conferma il terzo miglior attacco italiano (dopo Inter e Milan), al pari della Roma. Merito di ciò, chiaramente va dato al parco attaccanti a disposizione di Gasp, partendo da Charles De Ketelaere, arrivato dal Milan in punta di piedi, fino a conquistare il cuore dei tifosi bergamaschi a suon di gol. Fin qui sono 6 le reti e 6 gli assist per il belga, che non ha intenzione di fermarsi. Sono 6 proprio come quelli di Gianluca Scamacca, che deve ancora trovare la quadra giusta nell’ambiente bergamasco, discorso tutt’altro diverso per Ademola Lookman, che nonostante la sua assenza per la Coppa d’Africa, si conferma il secondo miglior realizzatore della rosa, con 7 gol all’attivo.

Il top scorer dell’Atalanta però, non è un attaccante, bensì un centrocampista: Teun Koopmeiners. L’olandese, oltre che avere le chiavi del centrocampo di Gasperini, con 8 centri stagionali, si conferma il miglior realizzatore dell’Atalanta. Una stagione fin qui da incorniciare per numeri e prestazioni che hanno attirato l’attenzione di big italiane e europee, in vista del calciomercato estivo.