Fiorentina, prova di forza e voglia di Europa

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio di Maurizio Sarri, la Fiorentina sale a quota 41 punti in classifica, portandosi a ridosso della zona Europa, a sole 7 distanze dal Bologna che al momento occupa il quarto posto della nostra Serie A.

Un successo conquistato con la forza, la dimostrazione che la creatura di Vincenzo Italiano fa sul serio e vuole continuare a fare grandi cose. Dopo non aver conquistato neanche un trofeo in due finali disputate la scorsa stagione (Coppa Italia e Conference League), la Viola vuole portare a casa il primo trofeo dell’era Commisso, considerando che è ancora in corsa sia in Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, sia in Conference League, dove affronterà il Maccabi Haifa.

La stagione è ancora lunga e i presupposti per fare bene ci sono tutti: a partire dal ritrovamento di un Belotti che sembra essere tornato quello di Torino, fino ad arrivare alla scoperta di giovani talenti, come Kayode, andato a segno proprio ieri con la Lazio in occasione del pareggio. Le carte in regola per un finale di stagione positivo ci sono tutte, sta a Vincenzo Italiano mischiarle bene per regalare una gioia ai tifosi, che manca da fin troppo tempo.